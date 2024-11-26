Хто з чоловіків може виїхати за кордон у грудні 2024 року: всі умови та підстави

У грудні чоловіки мобілізаційного віку повинні мати документи, які підтверджують їхнє право на виїзд за кордон. Відсутність таких документів стане підставою для відмови.

З 1 грудня 2024 року для чоловіків віком від 18 до 60 років діятимуть чіткі вимоги щодо виїзду за межі України. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на указ президента № 64/2022 та постанову КМУ № 57.

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Чи змінились правила перетину кордону для чоловіків мобілізаційного віку

На кордоні обов’язково перевірятимуть наявність військово-облікових документів, незалежно від того, чи це паперова, чи електронна версія. За відсутності необхідних паперів перетин державного кордону буде заборонено.

Ці правила є частиною воєнного стану, що обмежує виїзд чоловіків мобілізаційного віку за кордон. Відповідно до закону, право на виїзд мають лише ті, хто має підтверджену відстрочку від призову, звільнення через стан здоров’я чи інші дозволи, внесені до військово-облікових документів.

Зверніть увагу! Прикордонна служба також перевіряє громадян у реєстрі військовозобов’язаних. Якщо чоловіка оголошено в розшук, його передають поліції. Натомість для тих, хто має всі необхідні документи, порядок перетину кордону залишається без змін.

Усі чоловіки повинні заздалегідь подбати про свої документи, аби уникнути проблем під час проходження прикордонного контролю.

Хто може перетинати кордон

Чоловіки, які підлягають військовому обліку, можуть перетинати кордон за наявності таких підстав:

через стан здоров’я;

для здобуття освіти;

як державні службовці;

у зв’язку із сімейними обставинами;

за професійною діяльністю.

У їхніх військово-облікових документах повинна бути позначка про відстрочку від мобілізації. Таку позначку можна отримати, подавши до територіального центру комплектування документи, які підтверджують законність виїзду. Центри комплектування також займаються оформленням відстрочок.

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