Мобілізація в Україні: як чоловікові виїхати за кордон

Через воєнний стан та загальну мобілізацію для чоловіків обмежено виїзд за кордон. Перетнути кордон можуть лише деякі категорії українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку Тетяну Савченко, яка в коментарі УНІАН пояснила всі деталі виїзду за кордон.

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Як чоловікові виїхати за кордон

Наразі за кордон можуть виїжджати не військовозобов'язані чоловіки, тобто ті, яким ще не виповнилося 18 або після 60 років. Щодо інших чоловіків є певні обмеження. Так, можуть перетинати кордон українці, які не є військовозобов'язаними за станом здоров'я, виключені з обліку або ж мають відстрочку.

Зокрема, мовиться про:

українці, близькі родичі яких загинули на війні;

особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи;

багатодітні батьки (повинні мати трьох або більше дітей);

чоловіки, які самі виховують дитину;

чоловіки, які доглядають за тяжкохворою дитиною.

Також можуть виїхати за кордон військові під час відпустки, якщо вони мають відповідний дозвіл від своєї військової частини. Українці, які їдуть у відрядження або на лікування, й мають для цього усі необхідні документи, також можуть перетинати кордон.

Водночас чоловіки, які не мають права на відстрочку, на відрядження, на проходження лікування або навчання, і яким від 18 до 60 років, не можуть перетнути кордон.

До слова, раніше адвокати пояснили, чи можуть на ВЛК враховувати висновки з приватних лікарень.