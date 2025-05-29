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24 Канал Новини України Мобілізація в Україні: як чоловікові виїхати за кордон
29 травня, 15:30
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Мобілізація в Україні: як чоловікові виїхати за кордон

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • В Україні чоловікам обмежено виїзд за кордон через воєнний стан, але можуть виїжджати ті, хто не є військовозобов'язаними через вік, стан здоров'я, або мають відстрочку.
  • Виїзд дозволено чоловікам, які доглядають за дітьми, мають інвалідність, або є багатодітними батьками, а також низка інших категорій.

Через воєнний стан та загальну мобілізацію для чоловіків обмежено виїзд за кордон. Перетнути кордон можуть лише деякі категорії українців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку Тетяну Савченко, яка в коментарі УНІАН пояснила всі деталі виїзду за кордон.

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Як чоловікові виїхати за кордон

Наразі за кордон можуть виїжджати не військовозобов'язані чоловіки, тобто ті, яким ще не виповнилося 18 або після 60 років. Щодо інших чоловіків є певні обмеження. Так, можуть перетинати кордон українці, які не є військовозобов'язаними за станом здоров'я, виключені з обліку або ж мають відстрочку.

Зокрема, мовиться про:

  • українці, близькі родичі яких загинули на війні;
  • особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи;
  • багатодітні батьки (повинні мати трьох або більше дітей);
  • чоловіки, які самі виховують дитину;
  • чоловіки, які доглядають за тяжкохворою дитиною.

Також можуть виїхати за кордон військові під час відпустки, якщо вони мають відповідний дозвіл від своєї військової частини. Українці, які їдуть у відрядження або на лікування, й мають для цього усі необхідні документи, також можуть перетинати кордон. 

Водночас чоловіки, які не мають права на відстрочку, на відрядження, на проходження лікування або навчання, і яким від 18 до 60 років, не можуть перетнути кордон.

До слова, раніше адвокати пояснили, чи можуть на ВЛК враховувати висновки з приватних лікарень.