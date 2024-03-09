В один кінець: ЗМІ знайшли понад 2000 чоловіків, які втекли з України через систему "Шлях"

Журналісти знайшли сотні громадських організацій і благодійних фондів, причетних до втечі з країни чоловіків призовного віку. Загалом вдалося ідентифікувати 2248 чоловіків, які виїхали з країни в один кінець завдяки системі "Шлях".

Усі ці чоловіки виїхали за дозволами від Львівської ОВА та не повернулися. Журналісти відмовилися від публікації прізвищ ухилянтів, натомість вирішили зосередитися на дослідженні громадських і благодійних організацій, які сприяли їм, подаючи відповідні клопотання в ЛОВА.

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Про які організації мовиться

Рекордсменами стали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою в місті Миколаїв Львівської області – місцевий осередок всеукраїнського товариства "Просвіта" і ГО "Театр Хліб". Лише за сприяння цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків.

За різними оцінками, така "послуга" коштує на чорному ринку 3000 – 5000 доларів з особи, тож мова насправді про десятки мільйонів доларів.

Також видання пише й про "Комісію з боротьби з корупцією в місті Самбір" та "Відродження нашої України", від яких, за підрахунками, виїхало і не повернулося понад 100 чоловіків.

Яка реагує влада

Після скандалів через зловживання системою "Шлях" для виїзду ухилянтів уряд вирішив запровадити зміни до законодавства. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач каже, що Львівська ОВА була активним учасником процесу та запровадила додаткові вимоги до заявників ще раніше.

Розглядаємо можливість заборони для організацій (щодо внесення до системи "Шлях" – 24 Канал) на якийсь період часу. Якщо благодійний фонд порушив те, що ми прописали, то, наприклад, пів року не зможе здійснювати поїздки за кордон, і це такий буде умовний бан, який теж, нам здається, дасть свій результат,

– пояснює Сергій Деркач.

Наразі щодо чоловіків, які використали систему "Шлях" для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності.

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