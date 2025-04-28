Супровід родичів за кордон під час мобілізації: що потрібно знати військовозобов'язаним

Військовозобов’язані можуть виїхати за кордон для супроводу родичів у кількох випадках. Зокрема, якщо супроводжують осіб з інвалідністю чи тих, хто потребує постійного догляду.

Про це розповіла юристка практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова виданню "РБК-Україна", передає 24 Канал. В Україні продовжуються обмеження на виїзд військовозобов'язаних осіб через загальну мобілізацію та воєнний стан.

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Супровід родичів за кордон під час мобілізації

Існують певні ситуації, коли військовозобов'язані можуть виїхати за кордон для супроводу родичів або осіб, які потребують допомоги.

Супровід дружини з інвалідністю

Військовозобов'язаний може виїхати за кордон як супровідник дружини з інвалідністю. Для цього необхідно мати такі документи:

Підтвердження родинних зв'язків.

Документи, що підтверджують інвалідність супроводжуваної особи.

Супровід батьків дружини з інвалідністю

Якщо у дружини є один з батьків (або обидва) з інвалідністю I чи II групи, військовозобов'язаний чоловік може виїхати за кордон як супровідник. У цьому випадку також необхідно мати:

Документи, що підтверджують родинні зв'язки.

Документи про інвалідність батьків.

Докази спільного проживання або догляду за батьками.

Супровід осіб з інвалідністю

Військовозобов'язані, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи, можуть виїхати за кордон як супровідники, якщо мають такі документи:

Підтвердження інвалідності особи, за якою здійснюється догляд.

Акт встановлення факту здійснення догляду, якщо така особа отримує компенсацію за догляд.

Супровід осіб, які потребують постійного догляду

Військовозобов'язані, які здійснюють догляд за особами, що потребують постійного догляду, можуть виїхати за кордон. Це стосується:

Членів сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, діти тощо).

Військовозобов'язаних, які отримують компенсацію за догляд.

Супровід дітей з інвалідністю

Чоловіки, які є військовозобов'язаними, можуть виїжджати за кордон для супроводу дітей з інвалідністю, якщо дитина перебуває на їхньому утриманні. Це стосується:

Батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків чи батьків-вихователів, які мають дитину з інвалідністю до 18 років.

Дітей з інвалідністю I чи II групи.

Супровід дітей іншими родичами

Бабусі, дідусі, мачухи, вітчими, повнолітні брати та сестри можуть виїхати за кордон, щоб супроводжувати дітей з інвалідністю, лише у випадку, якщо вони не підлягають мобілізації.

Супровід недієздатних осіб з інвалідністю

Військовозобов'язані опікуни осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними, мають право виїхати за кордон разом із підопічними. Для цього потрібно мати:

Рішення суду про призначення опікунства.

У разі, якщо опікун не призначений офіційно, виїзд дозволяється одному з повнолітніх членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення.

Супровід осіб з інвалідністю працівниками закладів догляду

Працівники закладів догляду, які супроводжують осіб з інвалідністю або тих, хто потребує постійного догляду, також можуть виїхати за кордон, якщо це необхідно для забезпечення належного догляду.

Повернення в Україну

Всі категорії військовозобов'язаних, які виїхали за кордон, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше, ніж особи, яких вони супроводжували, повернуться на територію країни.