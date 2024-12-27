Уряд змінив правила перетину кордону для перевізників гуманітарної допомоги

Кабінет Міністрів України вніс певні зміни до правил перетину кордону в умовах воєнного стану. Відтепер військовозобов'язані водії, які перевозять гуманітарний вантаж, мають бути внесені до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Про це 24 Канал пише з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука.

Дивіться також Уряд надав бронь від мобілізації ще одній категорії українців

Що зміниться для перевізників гуманітарної допомоги

Українські прикордонники будуть без ускладнень випускати за межі країни військовозобов’язаних водіїв, які доставлятимуть гуманітарну допомогу. Це дозволить зробити процес перевезення допомоги для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або для населення більш досконалим.

Проте для безперешкодного виїзду перевізник гуманітарної допомоги має виконувати правила перетину державного кордону України. Дозвіл на виїзд такий водій отримає, якщо обласна чи Київська міська військова адміністрація вирішить внести відомості про нього до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Хто має право виїжджати за кордон під час воєнного стану

Нагадаємо, право на виїзд за межі України мають певні категорії військовозобов'язаних громадян. Це, зокрема:

чоловіки, старші за 60 років;

люди з інвалідністю;

особи, які доглядають за хворими;

чоловіки, які мають багатодітні сім'ї;

чоловіки від 18 до 60 років, які їдуть за кордон через стан здоров'я, навчання, державну службу, сімейні обставини або професію.

Ті, хто можуть виїхати за межі України, повинні мати з собою військово-обліковий документ з VIN-кодом, що підтверджує їхній статус, відстрочку або звільнення від служби.

У деяких випадках прикордонники можуть заборонити виїзд. Можливі причини, чому людина не має права перетнути кордон, можна дізнатися через офіційні установи або у реєстрах, таких як Реєстр боржників чи Реєстр судових рішень.