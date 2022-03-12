Виїжджають, стріляють і тікають, – Кім про нову тактику росіян на місто
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Віталій Кім розповів, що в Миколаєві загарбники діють по-новому – виїжджають, стріляють і тікають. Ховаються росіяни у навколишніх селах, тому українські захисники не можуть відкривати по них вогонь.
Про ситуацію в Миколаєві розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він зазначив, що ворог змінив тактику.
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Росіяни ховаються у будинках місцевого населення
Вони (росіяни – 24 канал) міняють тактику. Тепер вони виїжджають, стріляють і тікають,
– повідомив Кім.
Розміщуються загарбники в селах, зокрема у школах, будинках місцевих жителів. Тому українські захисники не можуть відкривати по них вогонь.
Глава ОВА наголосив, що тепер правил немає, з ворогом працюватимуть жорсткіше.
До слова, окупанти обстрілювали Миколаїв у ніч на 12 березня безладним хаотичним вогнем. Вони влучили в лікарні, інтернат, котельню.
Віталій Кім про ситуацію з ворожими атаками в Миколаєві: дивіться відео