На Мар'їнському напрямку захлинулося 6 ворожих атак: карта бойових дій на 29 грудня

В Україні триває 674 доба повномасштабного вторгнення. Окупанти не припиняють спроб оточити Авдіївку та вибити українських захисників з позицій на лівому березі Дніпра.

За минулу добу на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Ворог ходив в безуспішні атаки на Сході та Півдні, а Сили оборони виснажували противника, завдаючи йому втрат у техніці і живій силі.

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Запеклі бойові дії на Сході

НаСили оборони відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Що відбувається під Синьківкою: дивіться на карті

Назахисники відбили 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області. Наукраїнські військові продовжують стримувати окупантів, які не полишає спроб оточити Авдіївку. Зокрема, наші воїни зупинили 14 ворожих атак східніше Новобахмутівки й Авдіївки, ще 12 атак – у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Де українці зупинили росіян у районі Новобахмутівки: дивіться карту

НаСили оборони стримують росіян у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там захлинулися 6 ворожих атак.

Окупанти провели невдалі атаки у районі Новомихайлівки: дивіться на карті

Сили оборони попри тиск ворога не відступають з лівобережжя Дніпра

Натаворог наступальних дій не вів.НаСили оборони відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Окупанти хотіли повернути позиції біля Новодарівки: дивіться на карті

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Наукраїнські захисники намагаються розширити плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій, отримавши по зубах, відступив.

Натаобстановка залишається без суттєвих змін. Натапротивник здійснює диверсії, аби завадити перекиданню українських військ на найбільш гарячі напрямки.