Мають спільних ворогів: чи створять Ізраїль та окремі арабські країни Близькосхідний НАТО

Війна на Близькому Сході актуалізувала питання створення Ізраїлем разом з арабськими країнами власного НАТО. І поява такого проєкту є цілком ймовірною.

Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор видання "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович, зазначивши, що виявились точки перетину в Ізраїля з багатьма арабськими країнами під час його війни з ХАМАС.

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Розкол в арабському світі

Нещодавно пройшла нарада лідерів Ліги арабських держав та ради Організації ісламської співпраці. Зараз в арабському світі існує серйозний розкол щодо сталення до того, що відбувається в Ізраїлі і що відбувається в Секторі Гази.

Декілька країн висунули доволі жорстку антиізраїльську резолюцію з вимогою введення санкції проти Ізраїлю. Зокрема Лівія намагалась додати в резолюцію пункт про те, що палестинський народ має право на озброєний і будь-який інший спротив.

Але цю резолюцію було провалено. За неї з 22 країн-учасниць проголосували лише 11-ть: 4 – проти, в 7 – утримались. Оскільки нараду була закритою, не називаються країни, які були проти,

– наголосив головний редактор "Деталей".

Проте відомо, що щонайменше не були "за" ОАЕ, Саудівська Аравія, Єгипет, Йорданія. З цими країнами ще до війни в ході врегулювання були просування навіть в оборонній співпраці. А тому якийсь блок між цими країнами та Ізраїлем є можливим.

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Геополітичні реалії можуть змінитися

"Проте це не буде блок, який стане альтернативою НАТО. Можливо це буде якийсь альянс під контролем США, в який коли-небудь об'єднались би союзники та сателіти Сполучених Штатів – ОАЕ, Саудівська Аравія", – зазначив Еміль Шлеймович.

Крім того, Ізраїль має ще одного спільного ворога з ОАЕ та Саудівською Аравією – Ємен, який зараз активізувався.

В майбутньому поява Близькосхідного НАТО можлива, але зараз мало хто його буде формувати. Хоча, на думку Шлеймовича, через 1 – 2 роки можуть кардинально змінитися геополітичні реалії на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході: коротко

З початку наземної операції Ізраїлю в Секторі Гази ЦАХАЛ вдалося оточити місто Газа та розділити регіон на дві частини – південну і північну. В Ізраїлі стверджують, що ХАМАС втратив контроль над північчю Сектора Гази.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу наголосив, що ЦАХАЛ залишиться в Секторі Гази після завершення наземної операції. Водночас у Сполучених Штатах дотримуються іншої думки: Вашингтон хоче розмістити в Секторі Гази міжнародні сили та зберегти Палестинську автономію.

Водночас Ізраїлю війна з ХАМАС коштує величезних грошей. Лише на тиждень країна витрачає приблизно 2,3 мільярда шекелів або 600 мільйонів доларів за середнім готівковим курсом. Ця сума становить приблизно 6% ВВП Ізраїлю.