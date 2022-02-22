Війна буде, ви відіб'єтесь, а моя країна може зникнути, – російський політик

Росія ухвалила цинічне рішення про визнання бойовиків. Це, найімовірніше, може означати готовність Кремля до повномасштабної війни. Україна має шанси відбитись від агресії.

Таку думку в ефірі 24 каналу сказав російський політик Леонід Гозман. Він вважає, що у цій війні постраждає саме Росія – вона може взагалі зникнути.

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"Всі рішення приймає Москва, а саме – особисто Володимир Путін. Це рішення про визнання (бойовиків – 24 канал) означає, що буде війна. Я не бачу причин для оптимізму. Просто нормальні люди не хочуть вірити в такі жахи. Я теж не хочу вірити, але що робити?" – зазначив Гозман.

Він висловив припущення, що у Кремлі вже ухвалили рішення про війну.

Я буду радий, якщо помилюся, адже війна буде трагічною для вас (України – 24 канал). Однак, думаю, що ви відіб'єтесь… З жертвами, стражданнями, але відіб'єтесь. Водночас моя країна може цього не пережити – вона може розпастися, зникнути. Леонід Гозман Російський політик

За словами Гозмана, з Росією можуть статися жахливі речі.

"Ужасні речі з нею стануться. Я закликаю людей, які цього хочуть, так не радіти, адже під уламками ми можемо поховати половину планети", – підсумував російський політик.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Леонід Гозман в ефірі 24 каналу: дивіться відео

Визнання Росією бойовиків: коротко