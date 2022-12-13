"Бобик здох": окупантів спіткала нова невдача на східному фронті

Усьо, "бобік здох". Ударна тактична група противника (в основному підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії – 448-й та 254-й мотострілецькі полки, розбавлені парою рот луганських "мобіків") , яка намагалася прорватися до Торського і Зарічного, судячи з усього, переходить до оборони.

Беззуба зграя

За доповідями тамтешніх російських "командьорів", їхні зустрічні контратаки призвели лише до того, що передові підрозділи "понесли потери, критически повлиявшие на уровень боеспособности наступающих подразделений".

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Під Сватовим "намалювалась" російська "дісантура", десь до посиленої роти 247-го десантно-штурмового полку зі складу 7-ї десантно-штурмової дивізії чи то з трьома, чи то п'ятьома танками.

Пробують просуватися у бік Коломийчихи, поки безрезультатно. Але в ефірі дуже сильно матюкаються і погрожують "порвать украинцев на пополам".

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Попереду – найцікавіше

Загалом, судячи з усього, противник на Старобільському напрямку далі вже не може постійно перебувати у режимі "перманентних лобових контратак", видихається через достатньо суттєві втрати.

А я попереджав, буде "больно и бессмысленно", якщо з впертості діяти саме таким чином. Найцікавіше буде, якщо вони зараз будуть відходити на Кремінну і північніше неї.