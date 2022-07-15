росіяни скоро почнуть рішучий наступ на Слов'янськ і Бахмут, – ISW

В Інституті з вивчення війни поділились черговим прогнозом. Згідно з ним, російські бійці невдовзі наступатимуть на Слов'янськ і Бахмут. І робитимуть вони це рішуче.

Після виснажливих боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ окупанти продовжують наступ. Хоч він і не настільки агресивний, але він усе ж спостерігається. І невдовзі ворог цілеспрямовано йтиме на Слов'янськ і Бахмут, щоб захопити їх.

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Наступ на Слов'янськ і Бахмут буде рішучим

Раніше в росії повідомляли про буцімто "оперативну паузу". Її ворог здійснив задля того, щоб відновити свої сили після шалених втрат у Луганській області. Тож замість того, щоб активно йти у бій, ворог щедро поливав з артилерії усю лінію фронту. Тепер же окупанти готові знову просуватись уперед.

У цьому переконані в Інституті з вивчення війни. Там наголошують, що ворог здійснить рішучий і масштабніший наступ уздовж лінії Слов'янськ – Сіверськ – Бахмут. Наразі ж відсутня інформація щодо того, де або коли військові країни-агресорки намагатимуться це зробити.

Наразі успіхи ворога вкрай скромні

Зауважимо, що 14 липня окупанти намагались покращити свої тактичні позиції на північний захід від Слов'янська. Але досягнути бажаного результату ворогові не вдалось. У Генштабі повідомили, що окупанти спробували штурмувати Курульку, майже 27 кілометрів на північний захід від Слов'янська, але ці пориви ворога були марними.

Що ж стосується Бахмута, то ворог не припиняє поливати вогнем населені пункти, розташовані на південний схід від міста. Водночас слід зауважити, що нашим військовим вдалось відбити ворожий наступ на Вуглегірську ТЕЦ, Кодему та Вершину. А це за якісь там 20 кілометрів від самого Бахмуту.

Місто, яке ворог теж планує захопити під свій контроль, напередодні зазнало атак. Внаслідок цього загинула одна людина, а ще п'ятеро зазнали поранень.

Наостанок в Інституті з вивчення війни додали, що ще одна можлива мета ворога полягатиме у порушенні логістики. Окупанти зроблять усе можливе, щоб наші військові мали труднощі саме на лінії Бахмут – Краматорськ – Слов'янськ.

Нагадаємо, що в Часовому Яру 14 липня завершили розбір завалів. Внаслідок ракетного удару російських військових загинуло 48 людей. Сама атака сталась ввечері 9 липня. Тоді внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали дві багатоповерхівки.

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