Росіяни активізувалися біля Вугледара: ЗСУ пояснили важливість напрямку

Російські загарбники вже понад пів року намагаються штурмувати позиції ЗСУ на лінії Вугледар – Бахмут, що на Донеччині. Крім того, окупанти намагаються атакувати й у Луганській області.

Мета ворога – знайти слабке місце та виснажити оборону наших відважних воїнів. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Навіщо росіянам Вугледар

Череватий повідомив, що постійні атаки окупантів зосереджені на тому, щоб прорвати оборону Збройних Сил України та рухатися далі. Насамперед в районі Вугледара, а також Бахмута.

Це проміжна ціль, а далі прорвати (оборону – 24 Канал) та рухатися, щоб захопити всю Донецьку область,

– наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, після того, як російським загарбникам не вдалося повністю захопити територію України, як вони вважали за кілька тижнів, їхнє військово-політичне керівництво неодноразово змінювало цілі окупантів. Однією з них було так зване "звільнення" квазіреспублік Донецької та Луганської областей.

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"Зрозуміло, що ми з цим не погодилися і, звільнивши той же Лиман і Херсон, показали, що так буде з іншими населеними пунктами, які за міжнародним правом належать Україні", – підкреслив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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