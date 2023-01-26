Росіяни активізувалися біля Вугледара: ЗСУ пояснили важливість напрямку
Російські загарбники вже понад пів року намагаються штурмувати позиції ЗСУ на лінії Вугледар – Бахмут, що на Донеччині. Крім того, окупанти намагаються атакувати й у Луганській області.
Мета ворога – знайти слабке місце та виснажити оборону наших відважних воїнів. Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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Навіщо росіянам Вугледар
Череватий повідомив, що постійні атаки окупантів зосереджені на тому, щоб прорвати оборону Збройних Сил України та рухатися далі. Насамперед в районі Вугледара, а також Бахмута.
Це проміжна ціль, а далі прорвати (оборону – 24 Канал) та рухатися, щоб захопити всю Донецьку область,
– наголосив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
За його словами, після того, як російським загарбникам не вдалося повністю захопити територію України, як вони вважали за кілька тижнів, їхнє військово-політичне керівництво неодноразово змінювало цілі окупантів. Однією з них було так зване "звільнення" квазіреспублік Донецької та Луганської областей.
Череватий прокоментував ситуацію в районі Вугледара: дивіться відео
"Зрозуміло, що ми з цим не погодилися і, звільнивши той же Лиман і Херсон, показали, що так буде з іншими населеними пунктами, які за міжнародним правом належать Україні", – підкреслив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Ситуація на фронті: останні новини
- Українські військові продовжують знищувати живу силу та техніку ворога. Так, минулої доби, 25 січня, ЗСУ вдалося перетворити на брухт чимало ворожої авіації. А саме: 2 літаки Су-25, гелікоптер Ка-52 "Алігатор", 4 безпілотники типу "Орлан-10", а також один – типу "Суперкам".
- ЗСУ офіційно вийшли з міста Соледар, що в Донецькій області. Українські Сили оборони відійшли, щоб зберегти життя особового складу. Сергій Череватий розповів, що українські сили організовано вийшли із Соледара та зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.
- При цьому він зазначив, що в районі Соледара надалі точаться жорстокі бої. Тільки за минулу добу в районі Соледара було 85 обстрілів і 8 бойових зіткнень. Крім того, Бахмутський напрямок і надалі залишається однією з найгарячіших точок фронту.