росіяни планують закріпитися на березі Вуглегірського водосховища, – ISW

Вуглегірська ТЕС не дає спокою російським загарбникам. Вони з усіх сил намагаються захопити її під свій контроль. І про це свідчать також дані аналітиків.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що окупанти намагаються бодай закріпитись на березі Вуглегірської ТЕС. А якщо бути точнішими, її водосховища. Вони роблять це задля того, щоб мати можливість потім просуватись далі.

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окупанти хочуть захопити Вуглегірську ТЕС

Аналітики цитують повідомлення від Генштабу ЗСУ. Вони підкреслюють, що упродовж минулої доби російські загарбники продовжували атакувати на південь від Бахмута. Роблять вони задля того, щоб контролювати як Вуглегірською ТЕС, так і Новолуганським. Водночас слід розуміти, що просування окупантів не можна вважати успішним. ЗСУ регулярно відбиває штурм і наступ ворога, що змушує загарбників регулярно відступати.

Але й недооцінювати російських бійців не варто. Вони продовжать робити все задля того, щоб встановити контроль над Вуглегірською ТЕС. Для цього, наприклад, стягуватимуть усі свої ресурси. Це вони вже робили у Сєвєродонецьку та Лисичанську.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що ворог уже намагався просунутись з півдня Бахмута. Але тоді окупантам на заваді стали особливості ландшафту у районі Світлодарська. Тож не виключено, що загарбники зараз спробують закріпити свої позиції на північному березі Вуглегірського водосховища. І вже після цього продовжать рух, але вже без перешкод. Наприклад, сільською місцевістю.

Зауважимо, що щоденно втрати ворога лиш продовжують зростати. І хоч у суперника ще багато як живої сили, так і техніки, це не завадить нам вкотре нагадати, що кожна ліквідація наближає нас до перемоги.

Скоро буде 40 тисяч "двохсотих" окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалось ліквідувати 39 520 окупантів. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

Крім того, на брухт за п'ять місяців вдалось перетворити 1722 танки, 3942 бойові броньовані машини, 869 артилерійських систем, 255 РСЗВ, 113 одиниць засобів ППО, а також 73 одиниці спеціальної техніки.

А ще на балансі ворожої армії на 221 літак, 188 гелікоптерів, 714 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 170 крилатих ракет, 15 суден і 2823 автомобілі й автоцистерни менше.

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