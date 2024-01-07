ХАМАС зазнав поразки на півночі Гази: у ЦАХАЛ заявили про повний контроль над територією

Армія оборони Ізраїлю заявила про повний контроль над північчю Гази. Зокрема, стало відомо про розформування північних бригад і дивізій угрупування ХАМАС, яке раніше США та Європейський Союз визнали терористичним.

У жовтні 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Глава військового крила палестинського ісламістського руху Мухаммед ад-Дейф тоді заявив, що угрупування випустило 5000 ракет та оголосив початок операції "Повінь".

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Знищення структур ХАМАС

Речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі розповів, що ізраїльським військовим знадобилося три місяці, щоб завдати ХАМАС значної поразки на півночі Гази.

За словами представника ізраїльської армії, знищення структур "джихадистів" включав пʼять завдань. Серед них "ліквідація" командирів, наземна боротьба з угрупуванням, збирання розвідувальних даних, знищення зброї, а також підземних тунелів.

Ми завершили ліквідацію військової бази ХАМАС в північній частині Сектору і ми продовжимо поглиблювати досягнення, зміцнювати бар'єр і оборонні споруди на кордоні,

– заявив Хагарі.

Він також зазначив, що попри перемогу над ХАМАС у північній частині Сектору Гази, із цих районів усе ще можливі "нерегулярні ракетні обстріли Ізраїлю".

Представник ЦАХАЛ запевнив, що тепер армія зосереджена на бойових діях у центрі та на півдні Гази. Хагарі пообіцяв, що завдання виконуватиметься іншими методами, отриманими на основі досвіду під час наземної операції.

Ситуація у центральній частині Гази

За словами ізраїльського контрадмірала, табори біженців у центральній частині Гази "щільно забудовані та сповнені терористами". Водночас у Хан-Юнісі знаходиться "підземне місто з розгалуженими тунелями".

Це займе час, бойові дії триватимуть протягом 2024 року. Ми працюємо за планом, щоб досягти цілей війни. Це ліквідувати ХАМАС у центрі та на півдні, а також продовжити всі зусилля, розвідку, оперативний і військовий тиск, щоб повернути заручників,

– розповів Хагарі.

Наразі відомо про те, що ізраїльські військові будують нові оборонні споруди вздовж кордону з Газою. Такі дії здійснюють, щоб жителі, які були вимушено переміщені в період з 7 жовтня, змогли повернутися до своїх домівок.

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