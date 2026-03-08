У Трампа мало часу: експерт спрогнозував найімовірніший сценарій щодо операції в Ірані
- Війна, яку розпочав Трамп на Близькому Сході, може бути вигідна для України, оскільки вона послаблює Росію через бойові дії в Ірані.
- Трамп має небагато часу для ведення війни через конституційні обмеження та низьку підтримку серед американців.
Війна, яку Дональд Трамп розпочав на Близькому Сході, може бути вигідна для України. Вона послаблює Росію через бойові дії в Ірані, зокрема не дає змоги отримувати компоненти для дронів.
Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, додавши, що Іран також надавав росіянам військову техніку у великих обсягах. Але зараз ми бачимо, що у США не сприймають війну в Ірані й виступають проти неї.
До теми Лишилося три тижні: навіщо Трампу термінова перемога в Ірані та чому в США обурені
Чому у Трампа мало часу?
Більшість американців проти війни, навіть республіканці не розуміють для чого була потрібна ця операція. Варто згадати, що Трамп пішов на вибори з гаслом про те, що Сполучені Штати не хочуть вступати у жодні війни, вони прагнули нейтралітету.
Рейтинг лідера США суттєво впав і становить 35%. Це важливо, враховуючи, що у 2026 році відбудуться вибори до Конгресу й Сенату. На тлі низького рівня підтримки й війни в Ірані – все це працює на користь демократів, а не політичної сили Трампа.
"Він не може довго продовжувати війну. Я вважаю, що понад 4 тижні Трамп не зможе її вести, бо відповідно до американської Конституції не можна починати війни. Мінімальний військовий контингент дозволяється залучати за межами країни лише до місяця часу", – підкреслив Юрій Романюк.
Зверніть увагу! Держсекретар США заявив, що війна в Ірані триватиме ще кілька тижнів. Прямого контакту з Тегераном зараз немає і він не планується. Головна увага Америки звернена на знищення ракетної галузі Ірану.
Продовжувати широкомасштабну тривалу війну без згоди Конгресу не можна. Трамп уже заявив, що може вести її 4 тижні. Прем'єр Ізраїлю просив 7 – 8 місяців для досягнення цілей.
Стільки часу у Трампа немає. У липні 2026-го Америка відзначатиме 250 років з дня створення, святкування не відбуватимуться під акомпанемент бомб в Ірані. Далі починається виборча кампанія, де республіканці вже програють,
– зауважив Юрій Романюк.
Отже, лідеру США потрібно буде невдовзі повертати усіх військових назад і говорити про те, що цілі операції виконані. Саме такий сценарій має Трамп на найближчий час.
Позиція Трампа у війні з Іраном: головне
- Лідер США надіслав лист до Конгресу в якому пояснив мету операції в Ірані. За словами Трампа, іранський режим становив загрозу для безпеки Америки, спонсорував тероризм та атакував американські судна. Також Іран не відмовся від створення ядерної зброї.
- Трамп відкинув мирну угоду з країною та наголосив, що прагне лише їхньої капітуляції. Він висміяв вибачення іранської сторони перед країнами Перської затоки. Трамп сказав, що Іран зазнає "нищівної поразки" й тому змушений просити вибачення.
- Крім цього глава Білого дому анонсував нові удари. Тепер через "погану поведінку Ірану" цілями стануть ті райони й групи людей, які раніше такими не були. Трамп обіцяв, що нова хвиля атак почнеться 7 березня.