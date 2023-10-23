Формується поле бою: як Ізраїль готується до наземної операції в Секторі Гази

В Ізраїлі триває підготовка до проведення наступу у Секторі Гази. Цей процес займає час, адже попередні плани Армії оборони Ізраїлю довелось переформатовувати через нові обставини.

Ізраїльський спецназ уже перебуває в Секторі Гази, здійснюючи там оперативні дії. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар.

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Як Ізраїль готується до подальших дій

Напад ХАМАС на Ізраїль був настільки потужним та несподіваним, що на кілька годин паралізував ізраїльську армію. Однак згодом згуртовані ізраїльська армія, поліція та загони ополчення почали давати відсіч ворогові.

Здавалося б, що після того, як Армія оборони Ізраїлю оговталась, можна було починати наземну операцію у Секторі Гази. Втім до цього не вдались.

Те, що цього не зробили – було абсолютно правильним рішенням. Тільки цього й чекали терористи. Зараз Ізраїль провів найбільшу мобілізацію за час своїх війн: за 3 доби було мобілізовано 360 тисяч осіб,

– наголосив Григорій Тамар.

За три тижні після нападу ХАМАС в Ізраїлі переформатовують свої плани. Між тим ЦАХАЛ завдає безпрецедентно масовані артилерійські та авіаційні удари з моря по території Сектора Гази. Знищують усі цілі, які пов'язані із ХАМАС. Активно працює й розвідка.

Також розпочалось активне знищення інфраструктури ХАМАС. Зокрема, нещодавно бойову авіацію використали для завдання ударів по складу ракет, які терористи традиційно, розміщують під мечеттю.

Григорій Тамар про підготовку Ізраїлю до наземної операції: дивитись відео

"Через кілька днів після початку операції помсти, на територію Гази почав заходити ізраїльський спецназ для здійснення оперативних дій. Внаслідок одного з рейдів захопили командувача морського спецназу ХАМАС, взяті в полон десятки терористів. Формується поле бою. Плацдарм ХАМАС буде знищено", – зазначив капітан армії у відставці.

Ізраїль продовжує готувати відповідні сили, кваліфікації та угруповання для того, щоб зайти в Сектор Гази. До слова зауважимо, що фактично відбувається війна на два фронти: на півдні – Секторі Гази, на півночі – Сирія та Ліван.

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