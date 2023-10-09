"Кампанія може бути тривалою": армія Ізраїлю опублікувала інструкції для цивільних
Джерело:The Times of Israel
Армія Ізраїлю заявила, що воєнна кампанія проти терористів ХАМАС може бути "тривалою". Через це у ЦАХАЛ опублікували інструкції для цивільних.
Ізраїльтянам рекомендують запастися їжею і водою щонайменше на 72 години. У повідомленні мовиться, що кожна сім'я повинна подбати про наявність усього необхідного на випадок надзвичайних ситуацій.
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Військові рекомендують запастися їжею і водою щонайменше на 3 дні
"Кампанія може бути тривалою, і важливо, щоб кожна сім'я подбала про наявність води, харчових продуктів, медикаментів і необхідного обладнання для надзвичайних ситуацій", – ідеться у заяві.
Командування рекомендує перевірити, де розташоване найближче бомбосховище, і переконатися, що до нього є чіткий шлях.
Армія Ізраїлю рекомендує мати в безпечних приміщеннях запас води з розрахунку три літри на людину на день, запаси продуктів, що не псуються, ліхтарики, батарейки, телефони та радіоприймачі з акумуляторами, зарядні пристрої, засоби першої допомоги, медикаменти, а також важливі документи, як-от посвідчення особи і готівку.
Водночас військові зазначити, що ці інструкції не нові й діють завжди.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: деталі
- Нове загострення в Ізраїлі розпочалося 7 жовтня, коли ХАМАС завдав масованого ракетного удару. Палестинські бойовики проникли у сім ізраїльських громад на кордоні з Сектором Гази.
- Напад терористів ХАМАС супроводжувався жорстокими вбивствами й катуваннями військовополонених і цивільних заручників.
- У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах ХАМАС: під обстрілом були командні пункти та штаби терористів. 9 жовтня армія Ізраїлю заявила, що повернула під контроль всі населені пункти на кордоні.
- За даними Ізраїлю, жертвами нападу ХАМАС вже стали 900 мирних жителів. Ще 2 500 осіб отримали поранення. В МЗС України повідомили, що внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули дві українки.
- Ізраїль мобілізував до армії 300 тисяч резервістів. Це стало найбільшою кількістю призваних військових в історії країни.
- У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.