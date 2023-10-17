Я благаю світ повернути мою дитину додому, – мама заручниці, кадри з якою оприлюднив ХАМАС

Мати заручниці, яку викрали бойовики ХАМАС, відреагувала на відео із Міа Шем. Відтак Керен Шарф Шем благає світ допомогти їй повернути дочку додому.

Як пише CNN, коментуючи відео, на якому її 21-річна дочка, мати назвала Мію "серцем сім'ї". Жінка розповіла, що до вечора 16 жовтня не знала, чи жива її Міа, повідомляє 24 Канал.

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Мати просить про допомогу

"Я бачу, що вона (Мія на відео – 24 Канал) дуже налякана, їй дуже боляче, і я бачу, що вона каже те, що їй кажуть", – прокоментувала кадри мати заручниці.

Керен Шарф Шем звернулася через ЗМІ із посланням до дочки.

Я хочу, щоб вона була сильною, і я хочу, щоб вона була впевнена, що світ зробить усе, щоб повернути її додому,

– зауважила мати Міа Шем.

Керен Шарф Шем на пресконференції заявила, що вона "довіряє уряду та всім лідерам світу зробити все можливе, щоб повернути всіх заручників".

Також жодної інформації немає й досі про долю її найкращої подруги Елії Толедано, з якою Міа вирушила на фестиваль.

Ізраїльська влада повідомила, що, за їхніми даними, у Секторі Газа утримуються 199 осіб. Представник ХАМАС заявив, що у всьому секторі утримуються щонайменше від 200 до 250 заручників.

Ми ніколи не зупинимося. І після того, як ви опинитеся тут, ми продовжимо, поки всі 200 заручників теж не будуть удома,

– заявила мати Міа Шем.

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