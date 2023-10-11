Має змінитись ціле покоління: чому Ізраїль не визнає роль Росії у своїй війні
Очевидно, що Росія так чи інакше причетна до війни в Ізраїлі. Однак тамтешні політики не спішать звинувачувати її з однієї простої причини.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що, на його думку, причина у ставленні ізраїльських політиків до Росії. Вони все ще можуть мати страх перед цією країною та сприймають її як СРСР.
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Чому Ізраїль може мати страх перед Росією
Як зауважив Шейтельман, обережне ставлення Ізраїлю до Росії зумовлене не бажанням отримати щось від країни-агресорки. Це, найімовірніше, страх, який існує тут ще з часів СРСР.
Цей страх наповнювався десятиліттями. До Росії ставляться як до наступниці СРСР. Союз грав важливу роль на Близькому Сході. І ледь не знищив Ізраїль. Шестиденна війна, Війна Судного дня – все це війни, які вів СРСР руками арабських армій. Постачав зброю, навчав та ставив ціль знищити Ізраїль,
– вважає Шейтельман.
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Загалом фокус уваги ізраїльтян ніколи не був зосереджений на Росію. Сполучені Штати були й залишаються там основним союзником та моделлю для наслідування.
Як припустив Шейтельман, близько 70% мешканців Ізраїлю колись приїжджали до США. В Росію їздить, можливо, лише четверть від тих, хто може розмовляти там російською. А це – меншість. Однак страх досі існує через колишні дії СРСР.
Щоб це змінилося, мені здається, має змінитися покоління політичних керівників. Не перший – другий – третій, а ціле покоління. Як у нас змінилося. І тепер в Україні немає СРСР. Ті, хто зараз при владі, не факт, що школу навіть закінчили при СРСР. В Ізраїлі станеться те саме, коли зміниться ціле покоління. Тоді вони свіжим поглядом подивляться на Росію,
– розповів Шейтельман.
Війна в Ізраїлі: коротко
- 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю. Також вони запустили із Сектору Гази кілька тисяч ракет. Однак вже через два дні Ізраїль відбив усі власні території та продовжує здійснювати свою операцію.
- Представник української розвідки Андрій Юсов, що Росія знала про плани ХАМАС атакувати Ізраїль. Вона прагне використати це загострення проти України.
- Владімір Путін вже відреагував на війну в Ізраїлі. Він, звісно ж, звинуватив у всьому Сполучені Штати.