У ЦАХАЛ визнали, що не впоралися з атакою ХАМАС в перший день: там пообіцяли розібратися

Очільник Генштабу ЦАХАЛ Херці Ха-Леві визнав, що ізраїльська армія не впоралася з нападом бойовиків ХАМАС 7 жовтня. Він наголосив, що ізраїльські військові не могли запобігти раптовій атаці з Сектору Гази.

Водночас генерал наголосив, що наразі вже розбираються у ситуації, що склалася на початку війни між ХАМАС і Ізраїлем. Він також пообіцяв звільнити всі ізраїльські території від терористів.

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Генерал ЦАХАЛ визнав помилку армії

У нещодавньому публічному зверненні Ха-Леві визнав обов'язок країни захищати своїх громадян і гарантувати національну безпеку в умовах безперервного конфлікту з ХАМАС. Глава Генштабу ЦАХАЛ зазначив, що вранці 7 жовтня в районі Сектора Гази ізраїльська армія постала перед труднощами у виконанні цього обов'язку.

У ці важкі часи я хочу, щоб ви знали, що Армія оборони Ізраїлю тут – захисна сила Держави Ізраїль у всій її силі, можливостях і, перш за все, її чудових людей,

– наголосив Ха-Леві.

Він зазначив, що хоча розслідування успішного виконання нападу ХАМАС буде проведено в належний час, поточний пріоритет залишається зосередженим на військових діях.

"Потрібен час, і потрібно проявити дух. Ми завдамо рішучого удару нашим ворогам, це наша місія сьогодні, і ми сповнені рішучості її досягти", – сказав він.

Генерал також підтвердив, що Ізраїль має намір використовувати всі доступні засоби для забезпечення звільнення заручників, викрадених терористами. Крім того, він стверджував, що Ях'я Сінвар, керівник бойової фракції, яка діє в Секторі Газа, разом з усією групою ХАМАС зіткнеться з повним знищенням у відповідь на жахливі дії, вчинені терористами на території Ізраїлю.

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