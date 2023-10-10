Хоче відправити чеченських "миротворців": Кадиров записав звернення з підтримкою Палестини

Лідер Чечні Рамзан Кадиров підтримав Палестину. Він закликав припинити війну в Ізраїлі та запропонував відправити туди чеченських "миротворців".

Відповідне відео путінський посіпака розмістив у соцмережах, повідомляє 24 Канал. Він звернувся до світової спільноти з проханням, щоб вона "хоч один раз одноголосно ухвалила справедливе рішення щодо ситуації в Палестині".

Зауважте Ми почали, – Нетаньягу зробив анонс з ударами по Сектору Гази

Кадиров заявив про підтримку Палестини

У своєму відеозверненні Кадиров також закликав лідерів мусульманських країн створити коаліцію і закликати тих, кого вони називають друзями, Європу і весь Захід, "щоб вони не бомбили мирних громадян під приводом знищення бойовиків".

Ми підтримуємо Палестину. І ми проти цієї війни, яка на відміну від інших конфліктів може перерости в щось більше,

– каже глава Чечні.

Найімовірніше, під "іншими конфліктами" він має на увазі війну Росії проти України – загарбники, зокрема кадирівці, вже понад півтора року вбивають мирних українців, виправдовуючись знищенням уявних "неонацистів".

"Я сам був в Ізраїлі. І наша мирна делегація на собі відчула спроби неприкритої провокації. Тому я закликаю зупинити як війну, так і будь-які форми нагнітання обстановки. У разі необхідності наші підрозділи готові виступити як миротворчі сили для наведення порядку і протидії будь-яким порушникам", – заявив Кадиров.

Дивіться звернення Кадирова: відео

Варто прочитати Терористи вбили кожного десятого: у кібуці Беері знайшли понад 100 тіл убитих ізраїльтян

Війна між ХАМАС та Ізраїлем: коротко