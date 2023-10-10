Хоче відправити чеченських "миротворців": Кадиров записав звернення з підтримкою Палестини
Лідер Чечні Рамзан Кадиров підтримав Палестину. Він закликав припинити війну в Ізраїлі та запропонував відправити туди чеченських "миротворців".
Відповідне відео путінський посіпака розмістив у соцмережах, повідомляє 24 Канал. Він звернувся до світової спільноти з проханням, щоб вона "хоч один раз одноголосно ухвалила справедливе рішення щодо ситуації в Палестині".
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Кадиров заявив про підтримку Палестини
У своєму відеозверненні Кадиров також закликав лідерів мусульманських країн створити коаліцію і закликати тих, кого вони називають друзями, Європу і весь Захід, "щоб вони не бомбили мирних громадян під приводом знищення бойовиків".
Ми підтримуємо Палестину. І ми проти цієї війни, яка на відміну від інших конфліктів може перерости в щось більше,
– каже глава Чечні.
Найімовірніше, під "іншими конфліктами" він має на увазі війну Росії проти України – загарбники, зокрема кадирівці, вже понад півтора року вбивають мирних українців, виправдовуючись знищенням уявних "неонацистів".
"Я сам був в Ізраїлі. І наша мирна делегація на собі відчула спроби неприкритої провокації. Тому я закликаю зупинити як війну, так і будь-які форми нагнітання обстановки. У разі необхідності наші підрозділи готові виступити як миротворчі сили для наведення порядку і протидії будь-яким порушникам", – заявив Кадиров.
Дивіться звернення Кадирова: відео
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Війна між ХАМАС та Ізраїлем: коротко
- Нове загострення в Ізраїлі розпочалося 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по країні. Палестинські терористи проникли у 7 ізраїльських громад на кордоні з Сектором Гази.
- Напад ХАМАС супроводжувався жорстокими вбивствами й катуваннями військовополонених та цивільних заручників.
- У відповідь ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах ХАМАС – під обстрілом були командні пункти та штаби терористів. 9 жовтня армія Ізраїлю заявила, що повернула під контроль всі населені пункти на кордоні.
- За даними Ізраїлю, жертвами нападу бойовиків ХАМАС вже стали 900 мирних жителів. Ще 2 500 людей зазнали поранень.
- В МЗС України повідомили, що внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль, на жаль, загинули дві українки. Вони тривалий час мешкали в країні.
- Ізраїль мобілізував до армії 300 тисяч резервістів. Це стало найбільшою кількістю призваних військових в його історії.