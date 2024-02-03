Будуть не лише терористичні війни: як ставляться ізраїльтяни до перемир'я з ХАМАС

У Секторі Гази триває військова операція армії Ізраїлю. Її кінцевою метою називають повне знищення терористичного угруповання ХАМАС. До цього часу країна не може погодитись на припинення бойовоих дій.

На території Гази взагалі не має залишитися жодного палестинського бойовика. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер, зауваживши, що в ХАМАС кардинально інша позиція та вимоги.

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Чого хоче ХАМАС та Ізраїль

Бойовики вимагають від Ізраїлю закінчення війни та виходу з Сектора Гази. Далі вони припускають можливість переговорів щодо заручників. Натомість Ізраїль повертає їх до попередніх домовленостей – декілька днів перемир'я для обміну людьми.

Колись ХАМАС погодився на цю угоду, бо неправильно оцінив серйозність намірів Ізраїлю. Він думав, що упродовж перемир'я на країну почнеться міжнародний тиск з вимогою закінчити війну. Але цього не відбулося. Ізраїль відновив бойові дії, коли ХАМАС перестав віддавати заручників,

– розповів Цві Зільбер.

Тепер бойовики вимагають тільки повного припинення війни. Лише після цього вони готові говорити про заручників. Це роблять для того, щоб показати своєму народу, що напад нібито був недаремний. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу уже заявив, що виходу з Сектора Гази не буде, так само як і звільнення терористів у таких великих кількостях.

Кожен ізраїльтянин хоче повернення всіх заручників, але ми також розуміємо, що за обмін 136 життів – можемо втратити тисячі, бо стільки терористів з кров'ю на руках повернуться в Газу. Всі вони візьмуться за зброю та боротимуться проти нас,

– підкреслив ізраїльський журналіст.

"Все це призведе не тільки до терористичних війн. Почнуться "гарячі", приєднається Хезболла, інші терористичні організації. Це підбадьорить Іран і він почне озброювати ХАМАС зі ще більшою силою", – додав Цві Зільбер.

Тому зараз на вагах інтереси 10 мільйонів ізраїльтян та 136 людей і членів їхніх сімей, які вважають, що заручників треба звільняти за будь-яку ціну. Але з такою позицією погоджується лише 20 – 30% населення країни. Більшість розуміє, які жахливі наслідки можуть бути від такого рішення.

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