У нападі ХАМАС на Ізраїль чітко видно російський слід: неспростовні докази від Буданова

Про те, що поведінка бойовиків ХАМАС в Ізраїлі нагадує поведінку росіян в Україні, ішлося вже багато. Але є і більш конкретні деталі, які вказують на Росію, каже Кирило Буданов.

Очільник ГУР в інтерв'ю журналістам багато уваги приділив війні на Близькому Сході. За його словами, бойові дії в Ізраїлі можуть стати глобальними, якщо конфлікт не закінчиться швидко.

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Росіян виказує тактика

Нам чітко відомо, що трофейна зброя з України все-таки передавалася росіянами угрупованню ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння,

– каже Буданов.

Чи передавали щось до "Хезболли", поки достовірно не відомо.

Іще одна, дуже важлива деталь – використання FPV-дронів проти бронетехніки. Так воюють в Україні, але не на Близькому Сході: для цього регіону така тактика непритаманна.

Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни,

– впевнений розвідник.

А ще космічний апарат і "Супутник"

Незадовго до початку бойових дій росіяни запустили станцію "Супутник" – вона мовила арабською на території Лівану. За словами Буданова, "це мовлення в абсолютно пропагандистському стилі з явними російськими наративами".

Утім, було ще дещо. На геостаціонарну орбіту Ізраїля 24 вересня перемістили російський космічний апарат, здатний вести радіоелектронну розвідку та перехоплювати супутникові сигнали.

Нагадаю, що в період з 22 по 24 вересня був офіційний візит російської військової делегації в Іран. Нам відомо, що було кілька, скажімо так, побажань з іранської сторони. Одне з них стосувалося розширення спроможностей щодо розвідувальної інформації. Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони,

– звертає увагу голова ГУР.

Що таке геостаціонарна орбіта



Це така орбіта, на якій штучний супутник, обертаючись у напрямку обертання Землі, постійно перебуває над однією й тією ж точкою земної поверхні.



Її застосовують для розташування комунікаційних і телетрансляційних штучних супутників.

Останні новини з Ізраїлю

Україна перевіряє відомості про своїх громадян у полоні ХАМАС. На жаль, через бойові дії у цьому регіоні уже 11 українських громадян загинули.