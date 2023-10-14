Не вміємо "воювати в довгу", – журналіст з Ізраїлю припустив, скільки може тривати боротьба
На Близькому Сході триває чергова фаза ізраїльсько-палестинського конфлікту. Якщо протистояння обмежиться Ізраїлем і ХАМАС, то все може незабаром завершитись.
Ізраїльський журналіст Цві Зільбер сказав 24 Каналу, що йдеться про 2–4 тижні. Але в разі участі інших сторін, війна може розтягнутись на місяці.
До вашої уваги Можливості є вже зараз: за яких умов Ізраїль почне наземну операцію проти ХАМАС
"Якщо до цієї війни долучиться хтось іще, то все може бути непередбачуваним. Але Ізраїль не вміє "воювати в довгу". Я думаю, що йдеться про 2 – 3 місяці", – зазначив Зільбер.
Яка ситуація на Близькому Сході: дивіться відео 24 Каналу
Так, конфлікт може затягнутись, якщо долучиться Хезболла. Найгірший сценарій – це участь Ірану та Сирії.
Що буде із Сектором Гази
Ізраїль має сили та можливості для наземної операції в Секторі Гази, щоб ліквідувати ХАМАС. Зокрема, вже мобілізували понад 300 тисяч резервістів. Але коли вона стартує, вирішуватимуть військові.
Надзвичайний уряд Ізраїлю говорить про знищення ХАМАС, але це тлумачать по-різному.
- Взяти Газу під повний контроль, демонтувати всю інфраструктуру ХАМАС і далі шукати якесь міжнародне рішення.
- Не окупувати Газу, а просто демонтувати всю інфраструктуру ХАМАС – не лише військову, а й цивільну. Після цього відійти, але мати змогу зайти в будь-який момент.
Що відбувається в Ізраїлі: основне
- Як відомо, новий конфлікт на Близькому Сході спалахнув 7 жовтня. Ісламське угруповання ХАМАС завдало масованого ракетного удару по Ізраїлю, проникло на територію країни та захопило заручників. Станом на 12:12 14 жовтня кількість загиблих євреїв становить 1300 осіб.
- Збройні сили Ізраїлю розпочали контртерористичну операцію в Секторі Гази. Міністр оборони Йоав Ґалант заявив, що Ізраїль починає повноцінний наступ.
- Очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що в діях бойовиків ХАМАС чітко видно російський слід. Зокрема, застосування FPV-дронів проти бронетехніки.