Прихильники палестинців увірвалися до Конгресу США: що вимагали протестувальники

На Капітолійському пагорбі у Вашингтоні було неспокійно. Протестувальники проникли до будівлі Конгресу США.

У середу, 18 жовтня, пропалестинські мітингувальники влаштували протест всередині Конгресу США у Вашингтоні. Нагадаємо, що в деяких країнах почалися мітинги після удару по лікарні в Секторі Гази.

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Що відбувається у Вашингтоні

Соцмережами ширяться кадри з місця подій. На відео можна побачити, як чимало людей прорвалися до Конгресу США та почали вигукувати гасла на підтримку Палестини.

Протестувальники зайняли у залі перший та другий поверхи: дивіться відео



Мітингувальники вимагають припинити бойові дії у Секторі Гази.

Протестувальники тримають плакати на підтримку Палестини та проти Ізраїлю: дивіться відео



Одного з протестувальників затримала поліція. Причини наразі встановлюються

Затримання пропалестинського мітингувальника: дивіться відео



Що відбувається у Німеччині

Цієї середи також пройшов мітинг у Берліні. Як пише dpa, місцева влада заборонила пропалестинську акцію. Повідомляється про десятки затриманих протестувальників. Напередодні у столиці Німеччини невідомі зловмисники намагалися підпалити синагогу. Їхні дії засудили представники різних німецьких партій.

Також там були заворушення, учасники яких жбурляли каміння у правоохоронців, запускали піротехніку, підпалювали дитячий майданчик. Канцлер ФРН Олаф Шольц засудив теракти проти єврейських установ та розгул насильства на вулицях. Він наголосив, що німецька влада не буде це терпіти.

Крім цього пропалестинські мітинги пройшли у Гамбурзі та Франкфурті-на-Майні. Там теж повідомляється про затримання.

Пропалестинська акція у Греції

В Афінах у середу пройшла велика акція на підтримку Палестини. У цьому мітингу взяли участь багато тисяч людей.

Багатотисячна пропалестинська акція в столиці Греції: дивіться відео



В Іспанії теж відбулися пропалестинські акції

Як стало відомо, у Барселоні у середу теж пройшла багатотисячна акція. Люди виступали проти боїв у Секторі Гази та вигукували лозунги на підтримку палестинців.

У Барселоні проходив великий пропалестинський мітинг: дивіться відео



На кадрах можна побачити невеликі стовпи диму різних кольорів.

Протестувальники принесли з собою димові шашки: дивіться відео



Що відомо про протести в інших країнах