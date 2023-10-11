В Ізраїлі заявили про повітряне проникнення з боку Лівану та оголосили повітряну тривогу

На півночі Ізраїлю жителям наказали залишитися вдома та зачинити двері через можливе проникнення. У повітряний простір єврейської держави могли зайти літаки з Лівану.

Повітряні цілі з боку Лівану могли зайти 11 жовтня у простір Ізраїлю. Через це у єврейській державі оголосили повітряну тривогу та закликали жителів подбати про свою безпеку.

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Яка ситуація в Ізраїлі

За даними місцевих ЗМІ, попередження про ймовірне повітряне проникнення пролунало у місті Мааян Барух. Це північне місто розташоване біля кордону з Ліваном.



Карта повітряних тривог Ізраїлю / Скриншот з соцмереж

Жителі північного прикордонного міста Метула чули звуки вибухів. Також вони чули, як щось вдарилося об землю. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Соцмережами вже ширяться різні відео з місця подій, які створили очевидці.

У єврейській державі чутно звуки літаків: дивіться відео



Місцеві жителі почули звуки сирени та намагаються залишити вулиці: дивіться відео



Армія оборони Ізраїлю повідомила, що тривогу спочатку оголосили в районі Кармель. Після цього ще й було зафіксовано пуск ракети з боку Сектора Гази. Військові заявили, що, відповідно до політики, ракети-перехоплювачі не запускалися.

На кордоні Ізраїлю з Ліваном оголосили повітряну тривогу: дивіться відео



Жителі прямують до укриттів: дивіться відео



Пізніше по всій території Ізраїлю жителі почали отримували через мобільний додаток повідомлення із закликом негайно прямувати до укриттів, хоча повітряну тривогу оголошували у цю середу не всюди. Армія оборони Ізраїлю згодом повідомила, що це сталося через помилку. Ізраїльські військові наголосили, що інструкція стосується тільки жителів півночі країни.

Ще пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що на цей момент немає іншої загрози, окрім повідомлень про ймовірне вторгнення з ліванського кордону у повітряний простір єврейської держави.

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