США, Ізраїль та Єгипет домовилися про вихід іноземних громадян із Сектору Гази, – ЗМІ

У Ізраїлі триває війна з палестинськими бойовиками ХАМАС. Сторонам вдалося досягти домовленостей для того, аби іноземці могли покинути зону ескалації конфлікту.

Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Єгипет домовились щодо того, аби іноземці могли залишити Сектор Гази. Інформацію про це отримали журналісти.

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Сторони не будуть створювати загрози

Відповідно до домовленостей, іноземні громадяни, які під час ескалації конфлікту опинилися на території Сектора Гази, зможуть евакуюватися до Єгипту через пункт пропуску Рафах. Це заплановано на другу половину дня 14 жовтня. До переговорів нібито залучили Катар.

І Ізраїль, і ХАМАС та група "Ісламістський джихад" погодилися не створювати загрози та не заважати виїзду іноземців під час перетину кордону. Крім цього, ведуть перемовини про пропуск транспорту з гуманітарною допомогою для цивільного населення через цей же пункт пропуску.

Водночас домовленість не поширюється на тих іноземців, які опинилися у заручниках ХАМАС.

ЦАХАЛ попередив про удар по Сектору Гази

Армія Ізраїлю закликала мирних палестинців евакуюватися із Сектора Гази, адже вони готові завдати удару.

За словами речника ЦАХАЛ, солдати розосереджені по всій території держави, тож вони готові діяти одночасно на різних напрямках.

Сотні тисяч мирних палестинців вже виїхали з півночі Сектора Гази на південь після попереджень про те, що незабаром Збройні Сили Ізраїлю завдадуть удару. Проте евакуювалися не всі. Ті, хто прийняв рішення залишитися, опиняються у небезпеці, адже ЦАХАЛ "йде великою силою".

на переході почали збиратися люди. Вони вже очікують на перетин кордону. З того боку їх очікуватиме допомога.