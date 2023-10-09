Ізраїль гелікоптерами атакував цілі на території Лівану

На території Лівану діє організація Хезболла, яка теж вважає Ізраїль своїм ворогом. Держава вдарила по об'єктах бойовиків із гелікоптерів.

Ізраїльські військові атакували цілі на півдні Лівану. Це сталося після проникнення кількох бойовиків на територію Ізраїлю.

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Там лунають вибухи

У мережу потрапило фото репортера видання, пов’язаного з Хезболлою. На ньому видно потужний вибух.



На території Лівану лунають вибухи / Фото із соцмереж

Також опублікували відео із місця події. На записі видно, обстрілюють спостережний пункт Хезболли. Раніше ЦАХАЛ заявляв, що використовує бойові вертольоти у цьому районі.

Що таке Хезболла Це шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Після виборів 2005 року 14 представників партії увійшли до парламенту Лівану. Також Хезболла майже повністю контролює південну частину території Лівану.

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