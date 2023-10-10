ЦАХАЛ за ніч вдарили по понад 200 цілях у Секторі Гази

У Ізраїлі продовжується війна з ХАМАС. Збройні Сили країни заявили про успішне ураження понад 200 цілей на території Сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вночі завдала ударів по понад ніж 200 цілях у Секторі Гази. Вразили військові об'єкти.

Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Контроль на кордоні відновили

У повідомленні мовиться, що серед уражених військових об'єктів – склад зброї в мечеті, квартира, яку використовували сили протитанкових керованих ракет ХАМАС, і висотна вежа, підконтрольна терористичній організації.

ЦАХАЛ завдав ударів по ХАМАС: дивіться відео

Також речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльським військовим вдалося відновити контроль над кордоном Гази після того, як терористи ХАМАС підірвали частини прикордонного паркану.

За останню добу жоден терорист не проник через паркан,

– сказав він.

За його словами, там зараз відбувається розмінування. Водночас на ізраїльській території все ще переховується невелика кількість терористів.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС: головне