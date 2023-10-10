ЦАХАЛ за ніч вдарили по понад 200 цілях у Секторі Гази
Джерело:ЦАХАЛ
У Ізраїлі продовжується війна з ХАМАС. Збройні Сили країни заявили про успішне ураження понад 200 цілей на території Сектора Гази.
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що вночі завдала ударів по понад ніж 200 цілях у Секторі Гази. Вразили військові об'єкти.
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Контроль на кордоні відновили
У повідомленні мовиться, що серед уражених військових об'єктів – склад зброї в мечеті, квартира, яку використовували сили протитанкових керованих ракет ХАМАС, і висотна вежа, підконтрольна терористичній організації.
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Також речник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльським військовим вдалося відновити контроль над кордоном Гази після того, як терористи ХАМАС підірвали частини прикордонного паркану.
За останню добу жоден терорист не проник через паркан,
– сказав він.
За його словами, там зараз відбувається розмінування. Водночас на ізраїльській території все ще переховується невелика кількість терористів.
Війна між Ізраїлем та ХАМАС: головне
- Зранку 7 жовтня бойовики організації ХАМАС масовано атакували територію Ізраїлю. Розвідка пропустила підготовку цієї операції, тож терористи доволі просто пройшли кордон, адже там не було посилених заходів безпеки.
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