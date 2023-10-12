Загроза для обох країн: як війна в Ізраїлі вплине на співпрацю Ірану та Росії

Іран продовжує допомагати Росії у війні проти України. Однак загострення конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем може дещо змінити цю ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що Іран також підтримує ХАМАС. Буквально нещодавно бойовики дякували Тегерану за матеріальну та методичну допомогу.

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Росія частково допомогла почати загострення в Ізраїлі

Як наголосив Ступак, Росія опосередковано допомогла здійснити загострення в Ізраїлі. Саме вони, за неофіційними даними, свого часу передали 140 мільйонів євро, а потім і 200 мільйонів євро готівкою Ірану в рамках угоди про постачання безпілотників.

Частково вторгнення в Іран профінансоване Росією через Іран. А загалом я більш ніж впевнений, що США не будуть зараз розглядати підтримку Ізраїлю в контексті повного знищення Сектору Гази. Всі розуміють, що головне зло в регіоні – Іран,

– вважає Ступак.

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Найімовірніше, Сполучені Штати разом з Ізраїлем будуть думати та працювати над тим, аби пом'якшити проблему з Іраном. Це можна зробити різними способами.

Якщо їм вдасться вплинути на Іран та обмежити його в ресурсах, то це позначиться і на співпраці Москви та Тегерану. Тоді вони не зможуть передавати безпілотники та снаряди країні-агресорці.

Ситуація в Ізраїлі: коротко