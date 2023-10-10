Врятувало, що впізнали арабський акцент: ізраїльтянка розповіла про напад ХАМАС на її будинок

Жителька Ізраїлю, сім'я якої пережила напад ХАМАС на їхній будинок, розповіла про те, через які жахи їм довелося пройти. Їхній будинок розміщений за кілька кроків від місця, де терористи прорвали кордон.

Будинок сім'ї Шиндлер у кібуці Керем-Шалом стоїть усього за кілька кроків від того місця, де бойовики проривали бульдозером кордон Гази. Жах почався, коли у себе вдома вони почули арабську мову.

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ХАМАС намагались видати себе за ізраїльских військових

Мати шістьох маленьких дітей Ревіталь Шиндлер розповіла, що бойовики розбудили їх о 6:30, оголосивши "червону тривогу".

Ми пішли в туалет. Ми почали чути постріли звідусіль, будинок і вітальня були заповнені кулями,

– сказала вона.

Коли її чоловік Аміхай почув у будинку звуки арабською мовою, то одразу пішов у безпечну кімнату та взявся за ручку дверей, щоб ніхто не зміг увійти. Натомість терористи підло кричали: "Ми солдати ЦАХАЛу, ми хочемо увійти". Однак сім'я почула арабський акцент, і сказала: "Ми не відчинимо двері". Після цього почалася перестрілка.

Терористи кинули у двері гранату

Ревіталь Шиндлер розповіла, що коли її чоловік тримав двері, бойовики кинули в них гранату, від якої Аміхай злетів у повітря.

На щастя, 33-річний чоловік вижив після вибуху і зараз відновлюється в лікарні в Тель-Авіві. Однак йому довелося ампутувати одну руку.

Терористи ХАМАС нещадно вбивають жителів Ізраїлю різної статі та віку. За 2 дні, лиш станом на вечір 9 жовтня кількість загиблих ізраїльтян виросла до 900. До медзакладів країни звернулося 2 500 громадян, які мали поранення різного ступеню.