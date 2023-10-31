Збудували ціле місто-метро: як Ізраїль може перемогти ХАМАС

Ізраїль наразі проводить операції у Секторі Гази з метою нейтралізації військової структури ХАМАС. Проте ймовірно ЦАХАЛ може вдатися й до повномасштабної операції на палестинській території.

Колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман сказав 24 Каналу, що операції Ізраїлю ускладнені через те, що бойовики ХАМАС ховаються у спорудженому ними величезному підземному місті.

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Завдання ЦАХАЛ

Це місто під землею протягається на сотні кілометрів. В ньому є бункери, тунелі, службові приміщення.

Вони збудували велике місто-метро. І там перебуває приблизно від 30 до 40 тисяч бійців ХАМАС. Також разом з ними їхні сім'ї та обслуговчий персонал, і всі разом вони складають кількість до 80 – 100 людей,

– пояснив колишній посол Ізраїлю в Росії.

Всю цю інфраструктуру Ізраїль має ліквідувати. Зокрема необхідно знищити великий склад зброї, який накопичив ХАМАС. А також парашутні планери, за допомогою яких палестинські бойовики перелітали 7 жовтня над стіною, що розділяє Сектор Гази та Ізраїль.

Крім того, ХАМАС має невеликі човни, на яких вони збиралися атакувати Ізраїль по морю. Їх також потрібно ліквідувати.

Це завдання Ізраїль може виконати. Проте цей процес потребує доволі тривалого часу. Оскільки життя кожного солдата та офіцера ЦАХАЛ дуже дороге.

Але палестинці про це не думають, людей страчують. І самі вони готові загинути за цю екстремістську ісламську ідею,

– наголосив Міл-Ман.

Яку ціну може заплатити Ізраїль за перемогу над ХАМАС: дивіться відео

Ізраїль та ХАМАС є на різних полюсах, і щоб запобігти великих жертв серед ізраїльтян, ЦАХАЛ зобов'язаний проводити операції на території Сектору Гази повільно, чітко, з повним розумінням розвідданих.

"Вже кілька днів триває тактична операція і є двоє поранених солдатах ЦАХАЛ та ліквідовані десятки бойовиків ХАМАС. Якщо так буде продовжуватись, це гарний результат. Всі розуміють, що перемога дасться дуже великою ціною. Але нам потрібно цю ціну зробити, наскільки нам вдасться, незначною", – підкреслив Аркадій Міл-Ман.

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Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Галеві заявив ізраїльським військовим на кордоні з Сектором Гази, що вони мають бути зосереджені лише на одному – "перемозі, ліквідації ХАМАС, ураженні якомога більшої кількості ворожих командирів, якомога більшої кількості ворожих винищувачів і якомога більшої кількості ворожої інфраструктури". Також він додав, що це буде "тривалий процес".

Також західні ЗМІ повідомляли, Ізраїль наразі втримався від проведення повномасштабного наступу у Газу, дослухавшись до рекомендації США. ЦАХАЛ проводить зараз обмежені операції на палестинській території. Також Ізраїль посилив авіаудари по Сектору Гази.

Раніше у ЦАХАЛ розповідали, що 28 жовтня ізраїльська авіація уразила понад 450 військових об'єктів ХАМАС по всій території Сектору Гази. Зокрема під удари потрапили військові штаби, спостережні пости та протитанкові вогневі позиції терористів.

За останньою інформацією кількість заручників, яких захопив ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, зросла до 239. Раніше уряд країни повідомляв про 229 заручників з понад 20 країн, які перебувають у Секторі Гази.