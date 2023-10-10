Нові правила гри: який задум в Ізраїля щодо бойовиків ХАМАС

Наразі в Ізраїлі мобілізували понад 300 тисяч резервістів. Імовірно, ізраїльська армія готується до наземної операції на території Сектору Гази.

Вона не буде схожою на попередні операції, які проводила армія та спецслужби Ізраїля. Про це 24 Каналу розповів викладач політичних наук, університет імені Бар-Ілана Зеев Ханін.

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Основна мета – керувати кризою в Секторі Гази

З 2009 року основна доктрина ізраїльського військового і політичного керівництва – це не окупувати й керувати Газою, а керувати кризою в Газі.

Зауважимо, Ізраїль покинув територію Сектора Гази у 2005 році. Відтак ізраїльтяни ліквідували своє поселення, військові бази, підприємства, які надавали роботу десяткам тисяч палестинцям й після відходу безплатно передали їм теплиці, які годували значну частину Європи екологічно-чистими овочами.

Натомість отримали плацдарм атак на Ізраїль, тому на сьогодні керування кризою більше не працює. Ми отримали цілковиту безпрецедентну ситуацію протягом усієї історії країни й вперше за 50 років такий рівень втрат,

– сказав Ханін.

Режим ХАМАС має бути знищений

Наразі відомо, що кількість загиблих ізраїльтян виросла до 900 осіб. До ізраїльських лікарень звернулося 2 500 громадян з пораненнями різного ступеню й приблизно 750 ізраїльтян вважаються зниклими безвісти.

За його словами, неправильна концепція призвела до неправильного перерозподілу сил. Тобто першою лінією оборони стали жителі прикордонних населених пунктів із Газою, які самостійно кілька годин чинили спротив підготовленим бійцям ХАМАС.

Зазначимо, декілька тисяч палестинських бойовиків прорвали загородження на територію Ізраїля в кількох десятках місцях. Попередньо, ліквідували близько 2000 тисяч бійців ХАМАС.

Фундаментальне змінення ситуації виглядає так: режим ХАМАС повинен бути ліквідований,

– наголосив Зеев Ханін.

Він також розповів, що такі правила "гри" можливі, позаяк організація ХАМАС, яка мала б займатися розвитком своєї держави, нищить сусідню країну.

Нові правила гри

Зрештою, ХАМАС оголосив війну Ізраїлю, а Ізраїль – ХАМАС. Раніше ізраїльські війська та спецслужби займалися конкретними терористами й бойовим крилом ХАМАС. Тоді війна між Ізраїлем та ХАМАС відбувалася за Женевською конвенцією й кожний самостійно відповідав за своїх постраждалих.

Ханін про можливу наземну операцію в Секторі Гази: дивитися відео

Як зазначив Ханін, наразі відбувається війна за новими правилами, тому й починається наземна операція. Імовірно, мовиться про зачистку Сектора Гази. Додамо, коли влада Ізраїля вирішить, що основні операції із забезпечення безпеки громадян виконані, то можна повернутися до вищезгаданої парадигми.

Позаяк невідомо, хто керуватиме Сектором Гази після війни. Окупація – це не варіант. Ізраїль більше не зголоситься на таке,

– зауважив викладач політичних наук.

Крім того, передати це питання Єгипту, США, ООН чи НАТО – не найкращий варіант. Раніше ізраїльтяни розв'язували питання з бойовиками ХАМАС до того, як починали операції, а зараз усе навпаки: імовірно, питання вирішуватимуть після війни.

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