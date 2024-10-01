Аби запобігти війні: Україна звернулася із закликом до Ізраїля та "Хезболли"

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ України звернулося до Ізраїля та ліванського угрупування "Хезболла" із закликом запобігти масштабній регіональній війні.

Як наголошують в українському відомстві, обидві сторони повинні проявити стриманість у цій ситуації. Там зазначають, що глибоко стурбовані напруженістю у регіоні.

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Україна закликала Ізраїль та "Хезболлу" до стриманості

Українське відомство повідомило, що з тривогою стежить за рішенням Ізраїлю розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану.

Рішуче засуджуючи ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла", Україна закликає сторони протистояння до максимальної стриманості, щоб запобігти переростанню конфлікту в масштабну регіональну війну,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Водночас особливе занепокоєння в українських дипломатів викликає велике зростання в Лівані кількості біженців та переселенців, які були змушені залишити свої будинки через воєнний конфлікт між сторонами.

Тож Україна наголосила, що критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права.

"Необхідно якнайшвидше покласти край насильству в регіоні. Мирний і успішний Ліван є запорукою стабільності всіх країн Близького Сходу", – переконані у міністерстві.

Зауважимо, що протягом ночі Ізраїль провів ряд атак на південь Лівану, завдавши "серйозних збитків". Ізраїль завдав авіаударів, обстрілів з артилерії та великокаліберних кулеметів по різних об’єктах у південній мухафазі Лівану. Внаслідок цього було знищено магазини, завдано шкоди приватній власності та посівам.