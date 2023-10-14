Ще 9 заручників загинули під час обстрілів Ізраїлем Сектора Гази, – ХАМАС

Військове крило терористичного угрупування ХАМАС заявило, що 9 заручників загинули внаслідок бомбардувань Сектора Гази. Зокрема, серед них були четверо іноземців.

Заручники загинули за останню добу. Ізраїль нібито вдарив по районах, де їх утримували.

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ХАМАС заявив про загиблих заручників

Угруповання "Кассам" заявило, що дев'ятеро заручників за останні 24 години загинули, коли ізраїльські військові завдали удару по районах, де їх утримували.

Цю заяву зробили наступного дня після того, як в ХАМАС повідомили про смерть 13 заручників. Вони також нібито загинули внаслідок ізраїльських обстрілів. Так, загальна кількість вбитих заручників буцімто зросла до 22.

Ізраїльським журналістам не вдалося перевірити цю заяву незалежним чином. Країна відкидала попередні подібні заяви як пропагандистські, заявляючи, що має власну інформацію.

Терористи ХАМАС, які напали на прикордонні ізраїльські населені пункти, взяли в заручники приблизно 150 – 200 осіб. Серед них є люди похилого віку та діти.

Інформація про те, що деякі громадяни України, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон до ХАМАС, не підтвердилась. На жаль, серед жертв нападу терористів на Ізраїль наша держава має найбільше постраждалих. Ймовірно, причиною є доступні ціни на нерухомість та оренду в південних районах, які й атакували бойовики. Варто зауважити, що серед загиблих виключно український паспорт мала лише одна людина.

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