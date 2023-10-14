Ще 9 заручників загинули під час обстрілів Ізраїлем Сектора Гази, – ХАМАС
Джерело:The Times of Israel
Військове крило терористичного угрупування ХАМАС заявило, що 9 заручників загинули внаслідок бомбардувань Сектора Гази. Зокрема, серед них були четверо іноземців.
Заручники загинули за останню добу. Ізраїль нібито вдарив по районах, де їх утримували.
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ХАМАС заявив про загиблих заручників
Угруповання "Кассам" заявило, що дев'ятеро заручників за останні 24 години загинули, коли ізраїльські військові завдали удару по районах, де їх утримували.
Цю заяву зробили наступного дня після того, як в ХАМАС повідомили про смерть 13 заручників. Вони також нібито загинули внаслідок ізраїльських обстрілів. Так, загальна кількість вбитих заручників буцімто зросла до 22.
Ізраїльським журналістам не вдалося перевірити цю заяву незалежним чином. Країна відкидала попередні подібні заяви як пропагандистські, заявляючи, що має власну інформацію.
Терористи ХАМАС, які напали на прикордонні ізраїльські населені пункти, взяли в заручники приблизно 150 – 200 осіб. Серед них є люди похилого віку та діти.
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ЦАХАЛ попередив про удар по Сектору Гази
- Армія Ізраїлю закликала мирних палестинців евакуюватися із Сектора Гази за 24 години. Заява викликала паніку серед цивільних.
- За словами речника ЦАХАЛ, ізраїльські солдати наразі розосереджені по всій території держави, тож вони готові діяти одночасно на різних напрямках.
- Сотні тисяч мирних палестинців вже виїхали з півночі Сектора Гази на південь після попереджень про те, що незабаром Збройні Сили Ізраїлю завдадуть удару.
- Проте евакуювалися не всі. Ті, хто вирішив залишитися, опиняться у небезпеці, адже ЦАХАЛ "йде великою силою".