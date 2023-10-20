"Буде довго та важко": Ізраїль анонсував наземну операцію в Секторі Гази
Джерело:CNN
Військово-політичне керівництво Ізраїлю анонсувало наземну операцію у Секторі Гази, де переховуються бойовики ХАМАС. Ізраїль готується до війни на території, яку контролюють терористи.
Вище керівництво Ізраїлю 19 жовтня звернулося до бійців ЦАХАЛ. Так, глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, зібраним неподалік від Сектора Гази, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини".
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Керівництво Ізраїлю звернулося до бійців ЦАХАЛ
"Ви бачите Газу зараз здалеку, незабаром ви побачите її зсередини. Команда прийде", – сказав Галлант.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, перебуваючи з окремим візитом в районі, що межує з сектором Газа, теж анонсував наступ.
Весь народ Ізраїлю стоїть за вами, і ми завдамо сильного удару нашим ворогам, щоб досягти перемоги. За перемогу! Ви готові?,
− заявив Нетаньяху військовим, які дислокуються поблизу Сектора Гази.
Командувач Південного командування Армії оборони Ізраїлю Ярон Фінкельман заявив військам на іншій ділянці кордону, що "маневри змістять війну на бік ворога" і що ЦАХАЛ переможе на ворожій території.
Фінкельман зазначив, що операція буде довгою, інтенсивною та важкою.
"Це маневрування буде довгим, важким, тривалим, інтенсивним, але у нас найкращі командири і бійці, яких може запропонувати ЦАХАЛ", − заявив він.
Наземна операція у Секторі Гази: що відомо
- Ізраїльські військові відновили контроль над територією Ізраїлю, яку тимчасово захопили бойовики ХАМАС під час нападу. На території Ізраїлю було виявлено тіла 1500 терористів.
- Після цього Ізраїль почав готуватися до наземної операції у в Секторі Гази, оскільки керівництво країни поставило ціль знищити терористів ХАМАС.
- Початок наземної операції ЦАХАЛ відкладався через ряд причин. Одна з них полягала в тому, що бойові дії на території Сектору Гази могли призвести до великої кількості жертв серед цивільних, які не встигли евакуюватися.
- Крім того, бойовики ХАМАС утримують близько 200 заручників, серед яких є іноземці, і яких терористи погрожують стратити.
- Зрештою, наземну операцію, ймовірно, відклали через візит до Ізраїлю лідера США Джо Байдена. У попередні дні Ізраїль відвідали ряд світових лідерів, серед яких канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Британії Ріші Сунак.