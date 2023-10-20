"Буде довго та важко": Ізраїль анонсував наземну операцію в Секторі Гази

Військово-політичне керівництво Ізраїлю анонсувало наземну операцію у Секторі Гази, де переховуються бойовики ХАМАС. Ізраїль готується до війни на території, яку контролюють терористи.

Вище керівництво Ізраїлю 19 жовтня звернулося до бійців ЦАХАЛ. Так, глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам, зібраним неподалік від Сектора Гази, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини".

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Керівництво Ізраїлю звернулося до бійців ЦАХАЛ

"Ви бачите Газу зараз здалеку, незабаром ви побачите її зсередини. Команда прийде", – сказав Галлант.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, перебуваючи з окремим візитом в районі, що межує з сектором Газа, теж анонсував наступ.

Весь народ Ізраїлю стоїть за вами, і ми завдамо сильного удару нашим ворогам, щоб досягти перемоги. За перемогу! Ви готові?,

− заявив Нетаньяху військовим, які дислокуються поблизу Сектора Гази.

Командувач Південного командування Армії оборони Ізраїлю Ярон Фінкельман заявив військам на іншій ділянці кордону, що "маневри змістять війну на бік ворога" і що ЦАХАЛ переможе на ворожій території.

Фінкельман зазначив, що операція буде довгою, інтенсивною та важкою.

"Це маневрування буде довгим, важким, тривалим, інтенсивним, але у нас найкращі командири і бійці, яких може запропонувати ЦАХАЛ", − заявив він.

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