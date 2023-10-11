Кремль підтримує ХАМАС: Зеленський назвав найбільшу проблему війни одночасно в Україні й Ізраїлі

Володимир Зеленський пояснив, у чому полягає складність одночасної війни в Україні та Ізраїлі. Також президент відповів на питання, чи не переймається він, що війна в Ізраїлі відверне увагу від нашої держави.

Український лідер пояснив, що для того, щоб підтримувати поле бою, не можна відкрити багато фронтів. Варто зауважити, що у цьому контексті Білий дім розглядає варіант включити допомогу Ізраїлю й Україні в один пакет, пише 24 Канал.

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Зеленський сказав про вплив війни в Ізраїлі на ситуацію в Україні

Український лідер відповів на запитання, чи не переживає він, що війна в Ізраїлі відверне увагу від України.

Найбільша проблема полягає в тому, що ви не можете зосередитися на багатьох речах одночасно. Ви повинні вибрати, кого ви підтримуєте – грошима, військовою допомогою,

– заявив Зеленський Digi24.

Президент України додав, що після всього, що сталося, деяким мало: "Вони люблять кров, вони не можуть заспокоїтися. Не можна порівнювати одну війну з іншою. Люди, які створюють ці війни, божевільні".

Росія підтримує ХАМАС

Володимир Зеленський розповів France 2, що Росія підтримує операції терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю.

У нас є всі підстави вважати, що Росія сприяє здійсненню певних терористичних операцій… Вона (Росія – 24 Канал) це робить не вперше. Вона зробила це в Сирії, вона зробила це в Україні. Вона прагне посіяти нестабільність у всьому світі,

– запевнив Зеленський.

Президент зауважив, що для наших спецслужб це очевидно.

Білий дім може включити допомогу Ізраїлю й Україні в один пакет

Білий дім розглядає можливість об'єднати фінансування Україні до термінового пакета допомоги для Ізраїлю. Це може стати значним важелем у тому, щоб Конгрес США все ж схвалив допомогу для Києва.

Іноземні журналісти пояснюють, що це убезпечить фінансування від можливих нарікань з боку зростальної опозиції у Республіканській партії у Палаті представників.

Два високопосадовці адміністрації США, зазначили, що Білий дім не ухвалив остаточного рішення. Проте його мета – схилити певних республіканців проголосувати за комбінований пакет, адже вони не хочуть перешкоджати наданню військової допомоги Ізраїлю.