у росії зібрались "допомогти" Китаю впоратись із Тайванем, якщо про це попросять в Пекіні

Загроза нападу Китаю на Тайвань досі існує. Попри шалені втрати в Україні, в росії заявили, що готові допомогти Пекіну, якшо це буде необхідно.

Про це заявив перший заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ владімір джабаров. Заяву путінського посіпаки поширила низка російських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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В росії кажуть, що допоможуть Китаю впоратись з Тайванем

Від самого початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія зазнає катастрофічних втрат у живій силі та техніці. Станом на ранок 2 серпня бійці ЗСУ вже ліквідували понад 41 тисячу ворожих військових.

Водночас країна-терористка зовсім не має союзників серед цивілізованих країн. Її загарбницьку війну підтримують лише білорусь, Північна Корея, Еритрея тощо.

Своєю чергою, Китай неодноразово заявляв, що виступає проти російського вторгнення в Україну. Однак й сам погрожує розпочати війну проти Тайваню, адже вважає острів своєю територією.

У росії, яка любить розсилати своїх "миротворців" та "ввічливих зелених чоловічків" по всьому світу, заявили, що допоможуть Пекіну, якщо він про це попросить. Ймовірно, така заява спрямована на те, щоб таки отримати підтримку Китаю у відповідь.

росія не має підстав відмовляти у допомозі КНР у разі збройного конфлікту на Тайвані, якщо вони про це попросять,

– заявив джабаров.

Зауважте, що 2 серпня Тайвань відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, попри всі погрози Китаю. Її літак супроводжували японські винищувачі, адже довкола острову Пекін розпочав військові навчання. Через це на Тайвані навіть вирішили посилити рівень бойової готовності.

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