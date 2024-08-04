"Диявол іде": навіщо Іран анонсує помсту Ізраїлю, а потім відкладає її

Ізраїль очікує, що Іран й "Хезболла" можуть завдати масованого обстрілу по його території. Іран анонсував удари по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії, якого вбили 31 липня в Тегерані. Іранська влада й спецслужби добре вміють вести психологічну війну.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив ізраїльський політолог, підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден, наголосивши, до спочатку заявлялось про відповідь з боку Ірану протягом 72 годин, тепер вже анонсована дата 12 – 13 серпня.

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Відмовки з боку Ірану були не раз

Зайден впевнений, що заяви щодо масштабного удару по Ізраїлю з боку Ірану робляться для того, щоб все ізраїльське суспільство перебувало в напрузі. Це свідомий психологічний тиск на населення.

Незрозуміло, якщо ворога можна вдарити сьогодні, навіщо чекати 12 серпня? Американські кораблі й літаки почали рухатися в бік Близького Сходу, як раз 2 тижні їм знадобиться, щоб сюди дістатися. Тоді в іранців буде змога сказати, що великий диявол іде, тому вони не хочуть починати третю Світову війну. Такі відмовки вже були не раз,

– нагадав ізраїльський політолог.

"Хезболла" втрачає свої позиції

Зі слів Зайдена, позиція радикального ліванського угрупування "Хезболла" слабшає, бо продовжуються атаки ізраїльських військових з повітря.

"Другий день в Тулькармі ведеться військова операція, було знищено групу терористів, які йшли виконувати завдання на територію Ізраїлю. Один з них був очільником Тулькармського округу ХАМАС. І на західному березі ХАМАС доходить до ситуації, як радянські війська в 1941 році, коли комдив йде в наступ, щоб всі солдати пішли за ним. Для них ситуація складна, ініціатива на боці ЦАХАЛ", – запевнив Зайден.