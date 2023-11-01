Релігія зручний інструмент впливу: чому питання віри загострилось через війну в Секторі Гази

Світ вступає в період, коли протистояння між народами стає дедалі більш явним. А це, своєю чергою, не може не відобразитися на ролі релігії в політиці та житті суспільств, які перебувають на вістрі геополітичних протистоянь.

Про це 24 Каналу розповіла релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович. На її думку, роль релігії у майбутніх конфліктах по всьому світі буде лише збільшуватись.

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Релігійний аспект у війні Ізраїлю та ХАМАС

В ізраїльсько-палестинському конфліктні релігійний фактор є більш ніж очевидним. Чого вартує хоча б той факт, що займаючи території на Близькому Сході, ізраїльтяни посилались на Тору в питанні встановлення своїх кордонів.

Релігія – це дуже швидкий і ефективний інструмент для мобілізації людей задля досягнення певних політичних цілей. Це дуже інтимна сфера життя, і тому немає дивного, що тисячі людей по всьому світу висловлюють своє занепокоєння щодо умов, у яких перебувають їхні одновірці.

Можливо, в Україні голос мусульман, стосовно подій на Близькому Сході, звучить не настільки гучно, тому що навіть за оптимістичними підрахунками їх у нашій країні живе не більше мільйона. Але в країнах, де вони становлять більшість або значний відсоток населення, їхній голос є вкрай гучним,

– пояснює науковиця.

Водночас варто зазначити, що в акціях на підтримку Палестини беруть участь не лише мусульмани, а й люди, які не приймають насильство й протестують проти війни та смертей цивільних палестинців, які гинуть від авіаударів по об’єктах ХАМАС.

Мітинг Ердогана та маніпуляція релігійними питаннями

Немає жодної історичної епохи, в якій би релігія не була пов’язана з політикою. Більше того, сьогодні вага релігії та її вплив на політичні процеси збільшується.

Прикладом цього може бути сучасна Туреччина, в якій недавно святкували 100-річчя з дня заснування держави. Цікавим є те, що її засновник Кемаль Ататюрк був людиною атеїстичних поглядів.

Людмила Филипович про релігійний аспект ізраїльсько-палестинського конфлікту: дивіться відео

Однак у промові Ердогана, виголошеній на мітингу, присвяченому ювілею держави, турецький президент, особливо не спиняючись на подіях 100-річної давнини, говорив про Газу, цивілізаційний і релігійний конфлікт Заходу та Близького Сходу, а також – про колишню спадщину Османської імперії.

Як неодноразово зазначали політичні оглядачі, це загравання з колишньою могутністю Стамбула є повністю протилежним до того, якою бачив Туреччину Ататюрк. Натомість Ердоган використовує антизахідну риторику для того, щоб в популістичний спосіб догодити своїм виборцям.

Релігійні питання на перших шпальтах новин