Релігія зручний інструмент впливу: чому питання віри загострилось через війну в Секторі Гази
Світ вступає в період, коли протистояння між народами стає дедалі більш явним. А це, своєю чергою, не може не відобразитися на ролі релігії в політиці та житті суспільств, які перебувають на вістрі геополітичних протистоянь.
Про це 24 Каналу розповіла релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович. На її думку, роль релігії у майбутніх конфліктах по всьому світі буде лише збільшуватись.
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Релігійний аспект у війні Ізраїлю та ХАМАС
В ізраїльсько-палестинському конфліктні релігійний фактор є більш ніж очевидним. Чого вартує хоча б той факт, що займаючи території на Близькому Сході, ізраїльтяни посилались на Тору в питанні встановлення своїх кордонів.
Релігія – це дуже швидкий і ефективний інструмент для мобілізації людей задля досягнення певних політичних цілей. Це дуже інтимна сфера життя, і тому немає дивного, що тисячі людей по всьому світу висловлюють своє занепокоєння щодо умов, у яких перебувають їхні одновірці.
Можливо, в Україні голос мусульман, стосовно подій на Близькому Сході, звучить не настільки гучно, тому що навіть за оптимістичними підрахунками їх у нашій країні живе не більше мільйона. Але в країнах, де вони становлять більшість або значний відсоток населення, їхній голос є вкрай гучним,
– пояснює науковиця.
Водночас варто зазначити, що в акціях на підтримку Палестини беруть участь не лише мусульмани, а й люди, які не приймають насильство й протестують проти війни та смертей цивільних палестинців, які гинуть від авіаударів по об’єктах ХАМАС.
Мітинг Ердогана та маніпуляція релігійними питаннями
Немає жодної історичної епохи, в якій би релігія не була пов’язана з політикою. Більше того, сьогодні вага релігії та її вплив на політичні процеси збільшується.
Прикладом цього може бути сучасна Туреччина, в якій недавно святкували 100-річчя з дня заснування держави. Цікавим є те, що її засновник Кемаль Ататюрк був людиною атеїстичних поглядів.
Людмила Филипович про релігійний аспект ізраїльсько-палестинського конфлікту: дивіться відео
Однак у промові Ердогана, виголошеній на мітингу, присвяченому ювілею держави, турецький президент, особливо не спиняючись на подіях 100-річної давнини, говорив про Газу, цивілізаційний і релігійний конфлікт Заходу та Близького Сходу, а також – про колишню спадщину Османської імперії.
Як неодноразово зазначали політичні оглядачі, це загравання з колишньою могутністю Стамбула є повністю протилежним до того, якою бачив Туреччину Ататюрк. Натомість Ердоган використовує антизахідну риторику для того, щоб в популістичний спосіб догодити своїм виборцям.
Релігійні питання на перших шпальтах новин
- Днями у переважно мусульманському Дагестані відбувся масштабний погром. Почувши фейк про нібито приїзд ізраїльських біженців до Махачкали, дагестанці попри опір поліції вдерлися до аеропорту, де з наполегливою люттю шукали євреїв. Однак на борту літака ніяких біженців не виявилось.
- Тим часом Україна готується до прийняття історичного рішення про заборону православної церкви московського патріархату. Законодавці мотивують цей законопроєкт "захистом національної безпеки, запобіганням колабораціонізму, припиненням розпалювання міжрелігійної ворожнечі та дестабілізації релігійного середовища в Україні".
- Водночас у Польщі днями за участі церковників розгорівся секс-скандал: тамтешні священники замовили для себе послуги секс-працівника. Однак коли юнаку стало погано, вони перешкоджали наданню допомоги, адже не хотіли бути викритими. Через ці події польський єпископ прийняв рішення піти у відставку.