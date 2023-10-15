Китай вважає, що Ізраїль зайшов надто далеко: Блінкен поговорив з Ван Ї

У Китаї заявили, що Ізраїль зайшов занадто далеко у війні з ХАМАС. Там також зазначили, що потрібно докласти зусиль для безпеки цивільного населення та забезпечити базові потреби народу Гази.

Таким баченням поділився голова МЗС Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з головою МЗС Саудівської Аравії принцом Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом, інформує 24 Канал. Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з Ван Ї щодо позиції Китаю у війні ХАМАС та Ізраїю.

Дивіться також Що таке Сектор Гази, кому належить і що там чекає на Ізраїль після наземного вторгнення

Китай висловив підтримку народу Гази

Голова МЗС Китаю зауважив, що дії Ізраїлю вийшли за межі самооборони. Тому Єрусалиму варто дослухатися до міжнародної спільноти та Генсека ООН Антоніу Гутерріша припинити колективне покарання народу Гази.

Усі сторони не повинні вживати жодних дій для ескалації ситуації та повинні повернутися за стіл переговорів якнайшвидше. Китай інтенсивно спілкується з усіма сторонами, щоб просувати припинення вогню та припинення війни,

— заявив Ван Ї.

За його словами, історична несправедливість щодо Палестини продовжується понад пів століття і не може далі тривати. Також він сказав, що "усі миролюбні та справедливі країни мають висловитися та чітко вимагати якнайшвидшого впровадження "рішення про дві держави"".

Китай готовий співпрацювати з Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами, щоб продовжувати підтримувати справедливу справу Палестини щодо відновлення національних прав і повертати палестинське питання на правильний шлях "створення двох держав" для досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого рішення,

— сказали в МЗС Китаю.

Розмова Блінкена з Ван Ї

Видання Bloomberg пише, що Держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Китаю Ван Ї провели перші переговори після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Зауважимо, Блінкен висловив рішучу позицію США, підтримавши Ізраїль і засудивши напад терористів ХАМАС на країну. Він заявив про підтримку права Ізраїлю на самооборону та закликав ХАМАС припинити атаки й звільнити всіх заручників.

Крім того, держсекретар також обговорив важливість підтримання стабільності в регіоні та недопущення вступу в конфлікт інших сторін.

Натомість представник Держдепу США Метью Міллер наголосив, що під час розмови Блінкен закликав Китай використати свій вплив на Близькому Сході, аби не допустити розширення війни між ХАМАС та Ізраїлем. Зокрема, щоб не допустити нападу інших держав та організацій на Ізраїль.

Китай відправить на Близький Схід посланця