Частина вбитих: скільки заручників зараз утримує ХАМАС

Війна між терористами ХАМАС та Армією оборони Ізраїлю триває понад два місяці. Протягом цього часу ЦАХАЛ здобув чимало успіхів на полі бою, проте найболючішим досі залишається питання звільнення заручників.

Звільнення заручників – це одне з найскладніших та найризикованіших завдань. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу про складності та ризики під час обміну полонених.

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Яка ситуація з заручниками

За остаточними оцінками, 135 людей ще перебуває в полоні палестинських бойовиків. Ймовірно, частина з них загинула, а когось вважають зниклим безвісти.

З них 14 жінок й 2 дітей, які повинні були бути обміняні під час попередньої угоди. Частина заручників – військовослужбовці. Серед тих, хто залишився у руках терористів є й іноземні громадяни, які взагалі не мають ніякого політичного відношення до Ізраїлю.

Найголовніше – заручники

На території Сектора Гази велика кількість різних тунелів. Армія оборони Ізраїлю вже нейтралізувала значну частину. Проте мова йде про сотні кілометрів по всій території Сектора Гази, площа якого становить 365 кілометрів квадратних.

Днями Ізраїль почав закачувати морську воду в систему підземних тунелів ХАМАС в Секторі Гази. У такий спосіб ЦАХАЛ прагне знищити підземні схованки бойовиків, але це може зашкодити ґрунтам.

Коли говорить про закачування води у якийсь тунель, то це не означає, що затоплюються всі одразу. Це затоплюється одна тисячна чи сота. Військові діють у тих місцях, де вважають ризики перебування заручників нульовими або невисокими,

– зауважив Шарп.

За його словами, ЦАХАЛ завдає по тунелях бомбові удари, а також ліквідує їх на місцях. Звісно, якщо Армія оборони Ізраїлю має інформацію про перебування у таких місцях заручників, то завжди обмежує себе в ударах.

Пошуку інформації щодо заручників Ізраїль присвячує колосальні зусилля і технологічні, й кадрові. Сотні людей з різних галузей розвідки займаються цим питанням,

– додав військовий експерт.

В Ізраїлі створено зведений підрозділ, який з'ясовує, хто та як опинився у полоні. Проте, на жаль, не завжди отриману інформацію можна перетворити на практичну спробу звільнити людей поготів на ворожій території.

"Нещодавно була спроба повернути тіла загиблих. Вдалося повернути двох людей: вбитого 7 жовтня військовослужбовця та дівчину, яку вбили в полоні. У ході цієї операції загинуло два бійці ЦАХАЛ", – мовив Шарп.

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