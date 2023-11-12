Риторики агресії не буде: саміт лідерів арабських країн може вплинути на війну в Ізраїлі

У суботу, 11 листопада, відбувся саміт лідерів арабських країн та Ірану. Метою якого було наголосити на нагальній необхідності припинити війну між Ізраїлем та ХАМАС. Учасники саміту не підтримують Єрусалим, але й не на боці ХАМАС.

Найімовірніше, вони опираються на гуманітарну ціль у Секторі Гази: припинення вогню, захист цивільного населення, недопущення гуманітарної катастрофи. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політолог Андрій Вігірінський, додавши, очевидно, що лідери арабського світу підтримують людей, які залишаються на території Сектору Гази.

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"Якщо ми візьмемо турецького представника. Він цікаво висловився, що крім всеохопного вогню є необхідність перевірити ізраїльську ядерну програму. Адже офіційно начебто в Ізраїлю ядерної зброї немає, але ж звучали тези від ізраїльських офіційних осіб про те, що можна завдати удару по Сектору Гази з використанням ядерної зброї", – пояснив політолог.

Риторики агресії не буде

Міністр у справах спадщини Аміхай Еліягу запропонував скинути на Сектор Гази атомну бомбу, бо, мовляв, там немає мирного населення. Опісля прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відсторонив міністра з посади на невизначений термін.

За словами Вігірінського, хоч позиція лідерів саміту консолідована, але не агресивна щодо Ізраїлю у військовому значенні. Представники арабських країн не можуть висловлюватись інакше з огляду політичної риторики, вони не можуть виражатися схвально на противагу заявам президента Ірану Ібрагіма Райсі. Позаяк іранський президент підтримав дії ХАМАС, а також закликав визнати Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "терористичною організацією".

Вігірінський припустив, як арабсько-ісламський саміт вплине на війну між ХАМАС та Ізраїлем: дивитися відео

Тому Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар навряд чи вдаватимуться до такої риторики. Адже підтримка жорстокості та вбивства, які поступово оприлюднює Ізраїль, не демонструє цивілізованості.

Підтримка гуманітарна; підтримка, яка засуджує станом на зараз домінантну силу; підтримка, яка говорить про необхідність обмеження сили; необхідність стійкого розв'язання питання шляхом створення і визнання повноцінної країни,

– пояснив Андрій Вігірінський.

Що скажуть у підсумку

Нещодавно президент Палестини Махмуд Аббас заявив про готовність провести загальні вибори президента та представників парламенту, включаючи весь палестинський народ та Єрусалим.

Гуманітарна складова впирається в політичну складову, яка вимагається від Ізраїлю – визнання кордонів та самостійної країни Палестини.

Лідери арабських і мусульманських країн на саміті в Ріяді в Саудівській Аравії, заявили, що відкидають будь-які пропозиції, які дозволили б зберегти Газу окремо від Західного Берега в майбутній палестинській державі.

На думку Вігірінського, в оприлюдненому підсумку саміту лідерів арабського світу буде зазначено, що "військова операція, яка призводить до знущання та гуманітарної катастрофи є неприйнятною". Вони упустять відповідь на питання "чи була ця операція справедливою" та не засудять жорстокість бойовиків ХАМАС, яку ті проявили до ізраїльтян.

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