Справжній метробуд ХАМАС: розвідка Ізраїлю недооцінила масштаби тунелів у Секторі Гази

Операція ЦАХАЛ в Секторі Гази триває вже кілька місяців, хоча Ізраїль прогнозував її коротший термін. Відомо, що ізраїльським військовим вдалося виявити лише 20% усіх тунелів ХАМАС в Газі. Отже, про завершення операції говорити ще зарано.

Про це 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський, який зазначив, що за повідомленням керівництва Ізраїля операція може тривати до кінця 2024 року та навіть – початку 2025-го. До того ж у ЦАХАЛ є пріоритет, окрім звільнення тунелів.

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Потрібно багато часу

Загалом ХАМАС побудував тунелі на сотні кілометрів. Вони розташовані на великій глибині та частково перетинаються.

Це справжній метробуд ХАМАС, і розвідка Ізраїлю, хоч і розуміла, що він доволі великі, але все ж таки недооцінила його масштаб. Тому для знищення таких величезних тунелів потрібно багато часу,

– зазначив журналіст.

Окрім цього, ЦАХАЛ вирішує бойові завдання та має досягти головну мету цієї операції – це ліквідація режиму ХАМАС та позбавлення його військових можливостей.

Також дуже важливо звільнити ізраїльських заручників, які були захоплені 7 жовтня 2023 року під час вторгненні ХАМАС та бойовиків інших угруповань з Сектору Газа на територію Ізраїля.

Під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року понад 1200 осіб загинуло, понад 250 – стали заручниками. У листопаді 2023-го вдалося звільнити понад 100 заручників . Однак ще приблизно 100 людей перебувають у полоні ХАМАС.

Тому пріоритет для ЦАХАЛ – це не знищення цих тунелів, а пошук місця перебування заручників. За даними розвідки, керівництво бойового крила ХАМАС ховається в районі міста Хан-Юніс, де вибудована ціла павутина тунелів. Саме там і тримають заручників – як живий щит,

– пояснив Янушевський.

Зараз у Хан-Юнісі тривають основні бої. Бойовики там здаються масово в полон. Однак операція в Секторі Гази ще буде продовжуватись.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем