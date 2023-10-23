Воюємо ще й з ВПК Росії: підполковник запасу армії Ізраїлю сказав, яку зброю мають терористи
Ізраїль продовжує завдавати є ракетних ударів по аеропортах у Сирії, а саме у Дамаску та Алеппо. Ці обстріли мають на меті припинити постачання зброї Хезболлі та ХАМАС.
Про це 24 Каналу розповів підполковник запасу Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю в запасі Марк Бабот, додавши, що ці аеропорти будуть ліквідуватися ЦАХАЛ й надалі.
До теми Дружба з ХАМАС чи Нетаньягу: кого підтримує Росія і чому Путіну вигідна війна на Близькому Сході
Головний ворог
В аеропортах Дамаску та Алеппо приземляються літаки з Ірану та Росії, які постачають іранську та російську зброю бойовикам Хезболли – в Лівані, та ХАМАС – Секторі Гази.
Хезболла є головним ворогом Ізраїлю. Якщо ХАМАС – це сьогоднішній ворог, то Хезболла – потенційно має набагато більше сил та можливостей проти Ізраїля,
– підкреслив підполковник запасу Генштабу ЦАХАЛ.
А тому Ізраїль буде захищати свою безпеку, навіть якщо для цього буде потрібно проводити атаки на території, яка має назву "Сирія". Оскільки Сирія сьогодні, за словами Бабота, це – не держава, а є анклавом Башара Асада (президент Сирії – 24 Канал), який підтримується Росією.
"А все решта – окупована Іраном територія. Коли Ізраїль атакує якісь об'єкти в Сирії, він завдає ударів по іранських та шиїтських базах", – зазначив Бабот.
Яку зброю передає Росія ХАМАС та Хезболлі: дивіться відео
Були озброєнні автоматами Калашнікова
Водночас Росія постійно поставляє зброю у Сирію. Після атаки ХАМАС на територію Ізраїля, виявилось, що палестинські бойовики були озброєнні автоматами Калашніковими, які були виготовлені або в Росії, або в Ірані, або в Газі за ліцензією Росії.
Крім того, бойовики мають таку російську зброю:
- бомби;
- гранати;
- міни;
- фугасні заряди;
- протитанкові ракети різних видів, які використовуються сьогодні й в Україні;
- ПТРК "Метіс" та "Корнет";
- РПГ-7 та інше.
"На жаль, ми воюємо не тільки з ХАМАС, Хезболлою та Іраном. А також з військово-промисловим комплексом Росії", – наголосив Марк Бабот.
Війна між ХАМАС та Ізраїль: ситуація загострюється
- Після атаки ХАМАС на територію Ізраїля 7 жовтня та взяття палестинськими терористами в полон 212 ізраїльтян, ситуація на Близькому Сході тільки загострюється.
- Ізраїль завдає ракетних ударів по Сектору Гази, у відповідь ХАМАС також обстрілює ізраїльську територію. Крім того, напружена ситуація на півночі країни, де активізувалась в Лівані Хезболла. Там також відбуваються обстріли.
- Крім того, Ізраїль ударив 22 жовтня по Сирії, а саме по аеропортах в Дамаску та Алеппо. В результаті бомбардування загинули 2 людей. Це не перший такий обстріл. 12 та 14 жовтня ЦАХАЛ завдавав ракетних ударів по аеропорту в Алеппо. Також під ударом 12 жовтня нібито опинився аеропорт в Дамаску.