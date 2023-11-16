Операція у Секторі Гази: у Міноборони Ізраїлю заявили про перехід до наступного етапу

Ізраїльська армія продовжує знищувати ворожих бойовиків у Секторі Гази. Зрештою у Міноборони Ізраїлю заявили, що операція у палестинському анклаві переходить у новий етап.

Зокрема, тепер військові дії планують здійснювати ще більш рішуче. Водночас у міністерстві підкреслили, що ЦАХАЛ контролює частину Гази.

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Ізраїль почав новий етап операції у Газі

Міністр оборони Йоав Ґалант заявив, що армія оборони Ізраїлю виявила "важливі знахідки" в лікарні Шифа у Газі, переходячи до наступного етапу наземної операції. Попри це він достеменно не уточнив, що саме це були за знахідки.

Операція триває, і вона проводиться чітко, вибірково, але дуже, дуже рішуче,

– сказав він.

Зрештою Ґалант підкреслив, що ЦАХАЛ завершив захоплення західної частини Гази та очистив територію від бойовиків ХАМАС. За словами міністра наступний етап наземної операції у Газі вже розпочали.

ЦАХАЛ взяв під контроль гавань Гази

Армія оборони Ізраїлю 16 листопада заявила, що взяла під оперативний контроль гавань у місті Газа. Зокрема, це місце є центром флоту риболовецьких суден.

У своїй заяві ЦАХАЛ заявив, що гавань використовувалася як тренувальний центр для бійців ХАМАС. Зрештою ізраїльській армії вдалося знищити в рамках операції десять тунельних шахт палестинських бойовиків.

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