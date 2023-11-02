"Вони помруть у тунелях": ЦАХАЛ розпочав операцію зі знищення тунелів ХАМАС у Газі

Ізраїль заявив, що армійські інженери розпочинають широкомасштабну операцію з руйнування тунелів ХАМАС у районах Сектора Гази.

Мовиться про ті тунелі Сектора Гази, які перейшли під контроль Ізраїлю з моменту початку наземного наступу.

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ЦАХАЛ розповів подробиці операції

У доповіді мовиться, що сапери використовують різні типи роботів та вибухові пристрої для руйнування тунелів та мін-пасток, які встановили ХАМАС. Також триває ліквідація самих терористів.

Можливо, спочатку їм вдавалося нас турбувати, стріляючи з виходів з тунелів, але після того, як ми встановили контроль над районами, почалася інженерна операція,

– розповів старший офіцер Південного командування.

Він також заявив, що Ізраїль збирається обвалити тунелі на терористів, тож "це стане зоною смерті".

Вони припустилися помилки, вони вибрали місце, звідки їм не втекти. Вони помруть у тунелях,

– сказав він.

У доповіді мовиться, що війська вже зруйнували близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які постраждали від авіаударів.

Що передувало

Зазначимо, що в Секторі Гази триває наземна операція. Зокрема ввечері 31 жовтня армія Ізраїлю атакувала табір біженців Джабалія, а згодом прорвала передню лінію оборони.

В ЦАХАЛ запевнили, що завдали удару по підземних тунелях, але коли вони впали, то обвалилися і будівлі навколо.

Натомість ХАМАС заявляє, що внаслідок атаки на табір Джабалія загинули щонайменше 50 людей серед яких нібито 25 цивільних.

Табір Джабалія – це найбільший з восьми таких таборів на території Сектора Гази. Станом на липень 2023 року там було зареєстровано понад 116 тисяч палестинських біженців.