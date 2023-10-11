Можливості є вже зараз: за яких умов Ізраїль почне наземну операцію проти ХАМАС

В Ізраїлю є сили та можливості провести ефективну наземну операцію проти ХАМАС. Наразі відомо, що мобілізовано більше 300 тисяч резервістів.

Про це 24 Каналу розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Розпочати її можуть за певних умов.

Дивіться також Найбільше число в історії країни: Ізраїль мобілізував 300 тисяч резервістів

Сили Ізраїлю

Після того, як бойовики ХАМАС розпочали свій збройний напад, Ізраїль оголосив про мобілізацію 300 тисяч резервістів. Це найбільше число в історії країни. Таким чином Ізраїль продемонстрував свою готовність до боротьби.

"В Ізраїлю є сили та можливості провести ефективну наземну операцію. Мобілізовано більше 300 тисяч резервістів. Ті, які перебували за кордоном, вже приїхали в Ізраїль. Організовані спеціальні рейси, щоб якомога швидше доставити їх", – відзначив посол Ізраїлю в Україні.

Міхаель Бродський про ситуацію в Ізраїлі: дивитись відео

Початок операції

Отже, Ізраїль готується до наземної операції. Утім, коли саме вона розпочнеться і чи розпочнеться – вирішуватимуть винятково військові. Тут важливу роль відіграють декілька факторів.

Вони прийматимуть рішення виходячи з тактичних міркувань і має бути "зелене світло" від політичного керівництва Ізраїлю. Якщо буде прийняте відповідне рішення – ізраїльська армія до цього готова. Упевнений, що ця операція допоможе нам позбутися терору ХАМАС надовго,

– підкреслив Міхаель Бродський.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики з Сектору Гази запустили по півдню Ізраїлю ракети. Також вони проникли на територію держави. Розвідка Єгипту начебто попереджала Ізраїль про напад ХАМАС. В Офісі Нетаньягу заявили, що прем'єр-міністр "не розмовляв і не зустрічався з Камелем" (Аббас Камель – керівник розвідки Єгипту).

"Ізраїль взяв ініціативу у свої руки. Не можу сказати, що країна відійшла від шоку. До того, що відбулося складно адекватно поставитися. Це національна трагедія, більше 1000 загиблих, заручники, поранені. Але Ізраїль діє як завжди під час війни злагоджено", – додав Міхаель Бродський.

Події в Ізраїлі: останні новини