У Росії стратегічний занепад: як з'являються "вкиди" про можливість конфлікту з НАТО

Імперські амбіції Росії становлять загрозу для країн Північноатлантичного альянсу. На думку німецьких експертів, у Європи залишається від 6 до 10 років, щоб підготуватися до війни з країною-агресором. Крім того, вони стверджують, що бойові дії розгортатимуться на території країн НАТО.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, чому росіяни не зможуть за 6 – 10 років відновити бойовий потенціал настільки, щоб розпочати війну проти Альянсу.

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Чи зможе Росія воювати проти НАТО

Цей інформаційний пасаж – це ніщо інше, як дуже майстерний вкид самих росіян, який насамперед розрахований на власне населення.

Мовляв, нас (росіян – 24 Канал) натівці бояться, у нас немає іншого сценарію, бо ми перебуваємо у режимі обложеної фортеці. Тому мусимо відновлювати воєнний потенціал та витрачати колосально великі кошти,

– мовив Черник.

У такий спосіб Кремль виправдовуватиметься перед власним населенням, чому й куди дівається російський "добробут". Інших сценаріїв у них нема.

У здоровому глузді, говорити про конвенційну війну між НАТО і Росією, я слова не підбираю, щоб виказати свій скептицизм. Чим вони будуть воювати? Якщо людей у Кремля достатньо, то протилежна сторона, особливо Сполучені Штати Америки, мають чим цей люд зупиняти,

– зазначив військовий експерт.

Бойовий потенціал між армією США і теперішньою Росією у конвенційному режимі неспівмірний. Американці мають в запасі достатньо ракет Tomahawk, які можуть застосовуватися з цілої низки носіїв, починаючи від есмінців Arleigh Burke й закінчуючи ракетними крейсерами Ticonderoga та стратегічними підводними човнами класу Ohio.

Не кажучи про авіацію, яка сукупно складає понад 12 тисяч одиниць проти 1,5 тисячі російських, 300 з яких вже знищено. До того ж росіяни вже не зможуть будувати танки Т-72, бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3. А бронеавтомобілі "Тигер" взагалі комплектовані американським двигуном фірми "Cummins".

"Росія стала на шлях стратегічного занепаду. Мені дуже важко уявити, де їм цей потенціал брати в технічній частині. Якби росіяни його мали, то вже б давно застосували проти України й реалізували свою стратегічну мету ліквідації нашої державності. Водночас армія Росії ганебно втекла із північного київського плацдарму", – додав Черник.

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Загроза Третьої світової війни

Президент України Володимир Зеленський застеріг світову спільноту, що цинічне вторгнення Росії в Україну може перерости в Третю світову війну. Російський диктатор Владімір Путін продовжує розпалювати конфлікти по всьому світу.

Глава держави припустив, що зараз Кремль розпалює напруженість на Балканах.

Ідея Росії полягає у тому, щоб почати ще один конфлікт і не керувати ним і не намагатися його зупинити. Україна перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни,

– зазначив Президент України.

Зеленський зауважив, що війна між ХАМАС та Ізраїлем відвертає увагу громадськості від України.

Водночас глава української розвідки Кирило Буданов сказав, що запитання стосовно Третьої світової війни є риторичним, і відповідь на нього не така проста, як може здаватися, на перший погляд. Проте разом з тим він не виключив, що ми рухаємось до світової війни.