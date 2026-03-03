Ракета за три мільйони проти дешевої іранської балістики, – авіаексперт оцінив роботу ППО США

Війна на Близькому Сході продемонструвала можливості американської зброї, зокрема систем ППО, яким доводиться відбивати атаки з боку Ірану. Хоча протиповітряна оборона США демонструє гарні результати, однак є нюанси.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, як діє американська система протиповітряної оборони та з якими складнощами стикається у протистоянні з іранськими ракетами. Водночас американським військовим вдалося уразити об'єкти командування та управління КВІР в Ірані, а також засоби ППО, пускові майданчики для ракет і БпЛА та аеродроми.

Наскільки ефективно ППО США працює проти іранських ракет?

Храпчинський, оцінюючи роботу американських систем ППО у відбитті іранських атак зазначив, що їхня спроможність перехоплювати – 10 з 10. Проте якщо говорити про математику війни, тобто витрати на війну, під час якої буде використана велика кількість засобів повітряного нападу, то тут показник – 3 з 10.

Річ у тім, що США перехоплюють дешеві іранські балістичні ракети своєю дороговартісною зброєю.

Ракета за три мільйони проти дешевої іранської балістики. Відповідно ворог може випускати, наприклад, 100 одиниць цих ракет на місяць, а ти можеш лише 500 ракет-інтерцепторів на рік. Тож якщо технологічно Сполучені Штати виграють, то математично – програють,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Також Іран хизується тим, що має високотехнологічне озброєння, зокрема, найпотужнішу міжконтинентальну балістичну ракету Khorramshahr, яка має бойову частину у 1800 кілограмі.

Проте, на думку авіаексперта, високотехнологічна зброя не може мати бойову частину у 1800 кілограмів. Тому що саме така велика кількість вибухових елементів намагається компенсувати неточність цієї ракети.

Варто знати. Іран під час останніх атак використав понад 771 балістичну ракету й понад 906 безпілотників, зокрема, потужну міжконтинентальну балістичну ракету Khorramshahr, яка має бойову частину у 1800 кілограмів. Проте характеристики цієї ракети, зокрема дальність і маса бойової частини, взято з офіційних повідомлень Тегерана, тому вони можуть бути завищеними. При цьому, ракети із заявленими параметрами можуть уражати цілі на відстані близько 2000 кілометрів, а зі зменшеним навантаженням дальність цієї зброї може збільшитися до 3000 кілометрів.

"Тож про високоточність або високотехнологічність точно не йдеться. Пригадаймо, що більшість ядерної зброї насправді є невисокоточною. Завдяки кількості або можливості завдавати велике руйнування компенсується неточність цієї ракети", – пояснив він.

Тому Іран, як і Росія, використовує кількість замість якості як основний інструмент для терору.

Трансфер технологій між Росією, Іраном і Північною Кореєю триває, за його словами, вже близько чотирьох років. За цей час іранська балістика, як і північнокорейська, суттєво покращилися після активного застосування корейської та російської балістики під час повномасштабного вторгнення в Україні.

Проте, на думку офіцера Повітряних сил у резерві, неправильно вважати, що, наприклад, іранська балістика – це копія російського "Іскандера". Насправді це є спільний продукт, який виник під час активного застосування на лінії бойового зіткнення.

Подивіться на "Шахед", який атакував британську базу на Кіпрі. Це умовно іранський продукт, але всередині стояла російська антена,

– зауважив Храпчинський.

Це засвідчує глибоке об'єднання спроможностей Ірану та Росії. Тобто ірансько-російська ОПК, додав він, працює як єдиний організм.

Які спроможності щодо ракетних ударів має Іран?